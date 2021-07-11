Олег Гайдукевич заявил, что его дом забросали коктейлями Молотова

Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил, что его дом подвергся нападению.





«Ночью в мой дом где живут мои дети кинули две бутылки с зажигательной смесью!!первая бутылка взорвалась! По счастливой случайности никто не пострадал!Убежден мы найдём виновных.Вот такую демократию нам готовят», — написал Гайдукевич на своей странице в «Фейсбуке» вечером 11 июля.

«Работает следственно оперативная группа.Установили уже три бутылки со смесью!!Слава богу никто не пострадал !Взорвалась одна бутылка из трёх», — дополнил он впоследствии (орфография обоих сообщений сохранена полностью. — БелаПАН ).

Ранее Лукашенко заявил о предотвращении покушения на сотрудника телеканала СТВ Григория Азарёнка.