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Задержанные 8 июля сотрудники «Нашай нівы» не отпущены на свободу

11.07.2021 20:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники «Нашай нівы» — главный редактор сайта nn.by Егор Мартинович, главред журнала «Наша гісторыя» Андрей Дынько, руководитель отдела рекламы и маркетинга, главный редактор издания в 2006—2017 годах Андрей Скурко и бухгалтер Ольга Ракович — не отпущены на свободу через 72 часа после задержания, сообщает редакция.

Задержанные 8 июля сотрудники «Нашай нівы» не отпущены на свободу

В течение 10 дней им должно быть предъявлено обвинение и определена мера пресечения. Если обвинение не будет выдвинуто, их должны отпустить.

В домах задержанных, редакции и бухгалтерии «НН» 8 июля прошли обыски. По сведениям редакции, обыски и допросы сотрудников проводились по статьям Уголовного кодекса 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и 293 (массовые беспорядки).

Мартинович был задержан первоначально на 72 часа по подозрению в совершении преступления по ст. 342. Во время допроса в Следственном комитете ему вызывали скорую помощь. «НН» утверждает, что при задержании Мартиновича избили. В соцсетях появилась короткая видеозапись, как журналист идет по двору в сопровождении неизвестных с руками за спиной.

Андрей Скурко болен инсулинозависимым сахарным диабетом, ему разрешили взять в изолятор временного содержания лекарства из расчета на трое суток.

 

 

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Сотрудники «Нашай нівы» — главный редактор сайта nn.by Егор Мартинович, главред журнала «Наша гісторыя» Андрей Дынько, руководитель отдела рекламы и маркетинга,...
 
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