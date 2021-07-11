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Задержанные 8 июля сотрудники «Нашай нівы» не отпущены на свободу
Источник материала: Навiны
Сотрудники «Нашай нівы» — главный редактор сайта nn.by Егор Мартинович, главред журнала «Наша гісторыя» Андрей Дынько, руководитель отдела рекламы и маркетинга, главный редактор издания в 2006—2017 годах Андрей Скурко и бухгалтер Ольга Ракович — не отпущены на свободу через 72 часа после задержания, сообщает редакция.
В течение 10 дней им должно быть предъявлено обвинение и определена мера пресечения. Если обвинение не будет выдвинуто, их должны отпустить.
В домах задержанных, редакции и бухгалтерии «НН» 8 июля
Мартинович был задержан первоначально на 72 часа по подозрению в совершении преступления по ст. 342. Во время допроса в Следственном комитете ему вызывали скорую помощь. «НН» утверждает, что при задержании
Андрей Скурко болен инсулинозависимым сахарным диабетом, ему разрешили взять в изолятор временного содержания лекарства из расчета на трое суток.
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