Новак Джокович в шестой раз выиграл Уимблдон













Чтобы оформить чемпионство, сербу понадобилось четыре сета и более трех часов, матч завершился со счетом 6:7, 6:4, 6:4, 6:3.





Для Джоковича это был 30-й финал на турнирах Большого шлема, всего на его счету уже 20 титулов на четырех крупнейших соревнованиях в теннисе: 9 раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз – Уимблдон, трижды – Открытый чемпионат США и два раза – Открытый чемпионат Франции.





В этом году сербский спортсмен победил уже на трех турнирах Большого шлема, для полного чемпионства ему необходимо победить еще на Открытом чемпионате США, который пройдет с 30 августа по 12 сентября 2021 года.





Напомним, лучшей на Уимблдоне среди женщин стала также первая ракетка планеты австралийка Эшли Барти. Белоруска Арина Соболенко (4-й номер мирового рейтинга) закончила борьбу в полуфинале. А белоруска Кристина Дмитрук и россиянка Диана Шнайдер выиграли соревнования в юниорском парном разряде.