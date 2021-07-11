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Новак Джокович в шестой раз выиграл Уимблдон

11.07.2021 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первая ракетка мира Новак Джокович одолел в финале Уимблдонского теннисного турнира итальянца Маттео Берреттини, которые занимает 7-ю строчку в мировом рейтинге.




Чтобы оформить чемпионство, сербу понадобилось четыре сета и более трех часов, матч завершился со счетом 6:7, 6:4, 6:4, 6:3.

Для Джоковича это был 30-й финал на турнирах Большого шлема, всего на его счету уже 20 титулов на четырех крупнейших соревнованиях в теннисе: 9 раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз – Уимблдон, трижды – Открытый чемпионат США и два раза – Открытый чемпионат Франции.

В этом году сербский спортсмен победил уже на трех турнирах Большого шлема, для полного чемпионства ему необходимо победить еще на Открытом чемпионате США, который пройдет с 30 августа по 12 сентября 2021 года.

Напомним, лучшей на Уимблдоне среди женщин стала также первая ракетка планеты австралийка Эшли Барти. Белоруска Арина Соболенко (4-й номер мирового рейтинга) закончила борьбу в полуфинале. А белоруска Кристина Дмитрук и россиянка Диана Шнайдер выиграли соревнования в юниорском парном разряде.
 
 
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Первая ракетка мира Новак Джокович одолел в финале Уимблдонского теннисного турнира итальянца Маттео Берреттини, которые занимает 7-ю строчку в мировом рейтинге.
 
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