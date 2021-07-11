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Алёна Дзиодзина: Станюта умудряется показывать свой талант изворачиваться в морской узел не только во время выступлений
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Психолог из Риги Алена Дзиодзина в программе «Неделя» на СТВ.
Алена Дзиодзина, психолог, жительница Латвии:
Подчеркиваю, по ее же словам при разговоре с руководством канала она сама приняла решение об увольнении. Однако в интерпретации этих событий Станюта умудряется продемонстрировать свой талант изворачиваться в морской узел не только во время выступлений, но и когда необходимо подать информацию в максимально выгодном для себя свете.
Не оценили ее вклад в развитие белорусского спорта и канала ОНТ. Она, конечно, упоминает, что когда писала свой первый пост, понимала, чем все для нее может закончиться. Понимала, но это не точно.
На примере Станюты мы можем увидеть, чем политическое поведение психологически зрелого человека отличается от инфантильного. Взрослые люди обычно задаются вопросом, прежде чем что-то сделать: а чем я со своей стороны готов пожертвовать ради выражения своего недовольства? Взвесить все за и против, потери и обретения и дать себе ответ: а готов ли я эту цену заплатить?
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Алёна Дзиодзина: Станюта умудряется показывать свой талант изворачиваться в морской узел не только во время выступлений
Новости Беларуси. Психолог из Риги Алена Дзиодзина в программе «Неделя» на СТВ.
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