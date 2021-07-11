Григорий Азарёнок: Мелитина Станюта была гордостью страны. Она жаждала славы и подалась на телевидение

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Традиционная авторская рубрика Григория Азаренка в программе «Неделя» на СТВ. И новый герой получает «Орден Иуды».





Григорий Азаренок, СТВ:

Есть предательство страны и благодетеля. Есть предательство близких людей. Но некоторые умудряются предать собственный род, своих предков. Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства.

Григорий Азаренок:

Символом настоящей белоруски можно заслуженно считать нашу великую актрису Стефанию Станюту. Легенда белорусского театра, любимица Сталина и Пономаренко, мечта Янки Купалы. Она пронесла любовь к родине через всю свою жизнь. Во время войны не пошла на услужение немцам, не приняла полицайскую БЧБ-тряпку. Она была начальником группы самозащиты театра. Выступала в госпиталях перед ранеными, вела театральный кружок с выздоравливающими бойцами. Великая актриса великой страны.

Григорий Азаренок:

Как бы она плакала сейчас, увидя, во что превратилась ее правнучка, Иуда Мелитина. Она была гордостью страны. Она с подобострастием смотрела на Президента, принимала от него награды. Она жаждала славы и подалась на телевидение. Смотрите, змагары, и слушайте.





Мы, беларусы – мірныя людзі,

Сэрцам адданыя роднай зямлі,

Шчыра сябруем, сілы гартуем

Мы ў працавітай, вольнай сям'і.

Григорий Азаренок:

Такой характер часто характеризуют одним емким словом – психическая. Нет ни мудрости великой Станюты, ни ее характера. Есть только гибкость. Гибкость и желание прогнуться под силу. Только вот прогадала. И проиграла. Но не особенно по этому поводу переживает. Пока змагары, обманутые, ослепленные, отупленные, в том числе и ею, отбывают наказания, она преспокойно выкладывает на всеобщее обозрение свои телеса, снимается в порножурналах и греется на элитных пляжах и курортах. Ну а что, такой вот нынче революционер. Вам за них закон нарушать, змагары, а потом сидеть. Не обидно?





Григорий Азаренок:

И вот он – путь. Спортивные пьедесталы, награды от Президента – предательство – змагарство – порножурнал. Видимо, впереди порносайт и панель в Жмеринке.

Алёна Дзиодзина: Станюта умудряется показывать свой талант изворачиваться в морской узел не только во время выступлений

Григорий Азаренок:

Но оцените змагарскую эластичность. Только что ты ходила под флагами врагов России, называющих братскую страну дерьмом, а сейчас едешь в ненавистную «Рашку» рубить бабло.





Григорий Азаренок:

И ладно бы поехала со своей «принципиальной гражданской позицией» – с БЧБ и Погоней. Нет! Мелитина Станюта умеет вовремя прогибаться под изменчивый мир. Еще зимой у нас она изображала аллюзии на БЧБ.





Григорий Азаренок:

А в конце февраля показывала эластичный позвоночник российской публике в прикиде, на котором изображен... ненавистный ей государственный герб Республики Беларусь. Хорошо, что великая прабабушка не дожила до такого позора.





Григорий Азаренок:

Наши спортсмены поехали на Олимпиаду. Их провожал Президент. Вот что он сказал.

Александр Лукашенко – олимпийской сборной: мы будем за вас страшно переживать и желать победы в каждую минуту





Уважаемые спортсмены, на вас будут смотреть не только белорусы, не только мы, не только наш лидер. На вас очень внимательно будут смотреть Станюта и Левченко, Герасименя и Снытина. Все подлые Иуды, предатели, все эти ничтожества. Они будут грызть ногти, желая вам поражения. Сделайте их. Утрите им нос. Покажите им, чего стоило их предательство. Пусть от зависти удушатся.





Григорий Азаренок:

Мы желаем нашей сборной побеждать, как побеждает наш Президент. Работа у нас такая.