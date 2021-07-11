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Фашисты сожгли её в Купальскую ночь. История жестокого уничтожения белорусской деревни Шауличи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мы снова вспоминаем эхо войны, листаем страницы нашей истории. На неделе в Волковысском районе звонили в колокола памяти. 7 июля 1943-го каратели сожгли деревню Шауличи – 366 жителей, из которых 120 детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Самый маленький родился буквально за несколько дней до этих событий.
Таких вопросов, к сожалению, не становится меньше. Время только находит и предъявляет нам все новые и новые факты. Благо, и сегодня этот вопрос на контроле государства. Важно вспомнить все события и всех невинно убиенных, найти и наказать виновных, даже спустя столько лет. И главное – сделать все, чтобы этот ужас не повторился больше никогда. Пусть история новой Беларуси остается такой же чистой и светлой. А пока вспомним последнюю Купальскую ночь жителей деревни Шауличи.
Жители деревни Шауличи – жизнь до осталась на пожелтевших фотокарточках в Волковысском музее. И память об их последней Купальской ночи. Деревня, уничтоженная и не возрожденная: на месте домов – обожженные углы-срубы с фамилиями семей, в местах расстрелов – памятники с дрожащим пламенем лампад, митинг-реквием на годовщину и слезы родственников. У Льва Михалевича всегда возле этого фундамента подкатывает ком к горлу.
Лев Михалевич, житель Волковыска:
И в голове вновь звучит эхо истории. Великая Отечественная война, 1943 год. Волковысский район оккупирован фашистами. 6 июля неподалеку от деревни Шауличи партизаны убивают немецкого гауптмана, капитана Мазура. Нацисты решили, что за его жизнь расплатятся ни в чем не повинные жители самой крупной ближайшей деревни.
Галина Буро, корреспондент:
Немцы прикладами автоматов поднимали с постелей и стариков, и детей, по спискам сверяли жителей. Случайных гостей выгоняли за оцепление. Все делали методично и хладнокровно, словно речь шла не о людях, а о каком-то товаре. Мужчин в один сарай, женщин с детьми в другой. Жителям объявили, что их будут казнить.
Николай Талюк, старший научный сотрудник Волковысского военно-исторического музея имени П.И. Багратиона:
Из соседних деревень немцы пригнали жителей с телегами, которые по приказу вывозили ценные вещи, домашний скот и птицу. После чего каратели подожгли пустые дома. С ними горели и дворовые собаки, оставленные на привязи.
Николай Талюк:
Нацисты убили 366 жителей деревни, из них 120 детей. Самый маленький родился накануне. После войны была проведена большая работа по определению точного списка погибших, но так и не выяснены личности нескольких останков маленьких детей.
А вот как выглядела выжженная деревня Шауличи в 1950 годы. Снимок сделан по заказу Волковысского музея.
Игорь Мацейко, председатель Волковысского районного совета ветеранов:
После войны сотни белорусов стали сюда приезжать, возлагать цветы, а потому деревню к 70-летию Победы отстроили как мемориальный комплекс, чтобы каждый мог позвонить в колокол памяти.
Анна Петрович, жительница Волковыска:
Энергетическое место, театрализация – равнодушным здесь не остается никто. К мемориалу легли сотни цветов, словно те самые папараць-кветки, так и не найденные в ту Купальскую ночь погибшими жителями.
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Новости Беларуси. Мы снова вспоминаем эхо войны, листаем страницы нашей истории. На неделе в Волковысском районе звонили в колокола памяти. 7 июля 1943-го каратели...
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