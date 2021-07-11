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«Пхала лісце ў рот, каб хоць не крычаць». Воспоминания белоруски о дне, когда фашисты сожгли её родную деревню вместе с жителями

11.07.2021 20:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мы снова вспоминаем эхо войны, листаем страницы нашей истории. На неделе в Волковысском районе звонили в колокола памяти. 7 июля 1943-го каратели сожгли деревню Шауличи – 366 жителей, из которых 120 детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Самый маленький родился буквально за несколько дней до этих событий.

Таких вопросов, к сожалению, не становится меньше. Время только находит и предъявляет нам все новые и новые факты. Благо, и сегодня этот вопрос на контроле государства. Важно вспомнить все события и всех невинно убиенных, найти и наказать виновных, даже спустя столько лет. И главное – сделать все, чтобы этот ужас не повторился больше никогда. Пусть история новой Беларуси остается такой же чистой и светлой. А пока вспомним последнюю Купальскую ночь жителей деревни Шауличи. 

«Пхала лісце ў рот, каб хоць не крычаць». Воспоминания белоруски о дне, когда фашисты сожгли её родную деревню вместе с жителями

Земля шевелилась, слышались стоны. Весь этот ад наблюдали жители окрестностей за оцеплением. В прошлом учительница Елена Блажиевская делится рассказом знакомой, у которой здесь погибли мама, папа и брат. Девушка жила с мужем в соседней деревне.

«Пхала лісце ў рот, каб хоць не крычаць». Воспоминания белоруски о дне, когда фашисты сожгли её родную деревню вместе с жителями

Елена Блажиевская, жительница городского посёлка Красносельский:
А раніцай яна ўбачыла, што матацыклы, пачула – сабакі, што пачалі акружаць гэтую вёску. І ёй стала вельмі страшна, неспакойна. Яна аставіла гэтае дзіцё і прыбегла сюды. І калі да першага ланцуга дабегла, то крыкнуў немец «Zurück! Schießen!» – назад, або буду страляць. Яна не пабегла да хаты, а забегла на ўскрайку лесу і з роспачы, з гарачкі залезла на дрэва. І пхала лісце ў рот, каб хоць не крычаць, каб яе не заўважылі немцы, што яна знаходзіцца тут. І сказала, што чула матчын голас.

Фашисты сожгли ее в Купальскую ночь. История жестокого уничтожения белорусской деревни Шауличи – подробнее здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Мы снова вспоминаем эхо войны, листаем страницы нашей истории. На неделе в Волковысском районе звонили в колокола памяти. 7 июля 1943-го каратели...
 
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