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Какое пианино больше подходит для новичков? Отвечает эксперт-акустик
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Производство – один из важнейших инструментов экономики нашей страны. Но это не единственный ориентир государства. Лейтмотив национальной политики – в ее духовном потенциале, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Раскрыть, поддержать и развить талант – это приоритетная задача, в которую готовы вкладываться.
Так, в 2018 году по поручению Президента в стране запустили производство акустических пианино. Столичная «Фабрика фортепиано» обеспечивает учреждения образования и культуры пианино нового поколения.
Еще один нюанс: белорусы чаще отдают предпочтение электропианино. Мол, это дешевле и удобнее, доставить легче, соседям мешать не будешь. Но у профессионалов на этот счет своя точка зрения.
Елена Осташкина-Мысливчик, эксперт-акустик:
Прежде чем новой клавиатуры коснутся пальцы потребителя, акустик проверяет инструмент на техническую пригодность и комфортность в использовании. Многолетний опыт позволяет Елене по звучанию инструмента определить мастера, который его изготовил. А значит тот факт, что каждый инструмент звучит по-своему, не миф.
Мастера белорусской «Фабрики фортепиано» оставляют небольшой секрет для своих клиентов, который стал уже традицией.
В самом конце берется последняя клавиша, когда уже все готово, человек расписывается здесь.
Так мастера за свою работу несут ответственность. И, пожалуй, таким и должен быть национальный бренд: качественным, доступным, сделанным с душой. А по-другому белорусы и не умеют.
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Новости Беларуси. Производство – один из важнейших инструментов экономики нашей страны. Но это не единственный ориентир государства. Лейтмотив национальной...
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