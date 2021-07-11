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Инструмент в средней ценовой категории. За сколько можно купить пианино «Беларусь»?

11.07.2021 21:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Производство – один из важнейших инструментов экономики нашей страны. Но это не единственный ориентир государства. Лейтмотив национальной политики – в ее духовном потенциале, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Раскрыть, поддержать и развить талант – это приоритетная задача, в которую готовы вкладываться.

Так, в 2018 году по поручению Президента в стране запустили производство акустических пианино. Столичная «Фабрика фортепиано» обеспечивает учреждения образования и культуры пианино нового поколения.

За два года массового производства фабрика выпустила свыше 1,5 тысячи инструментов. Юлия Стриго завершила эту неделю под звуки фортепиано.

Инструмент в средней ценовой категории. За сколько можно купить пианино «Беларусь»?

Более волнующий вопрос для потребителя – цена. До июня 2021 года пианино «Беларусь» стоило 9 400 рублей. Мировой кризис из-за пандемии вынудил ценник повысить. Сегодня по госпрограмме инструменты для школ и учреждений культуры уходят за 12 200, включая доставку. А это существенная экономия. Ведь чтобы поднять инструмент весом 240 килограммов, надо семь человек, и каждому заплатить. В магазинах инструмент чуть дороже, за счет торговой надбавки.

Инструмент в средней ценовой категории. За сколько можно купить пианино «Беларусь»?

Дарья Тимошенко, продавец-консультант магазина музыкальных инструментов:
Что касается пианино «Беларусь», то оно вызывает очень большое удивление у клиентов, которые приходят и видят действительно достойный инструмент, красивый. В ценовой категории это средняя цена, невысокая, не заоблачная. Относительно других брендов это самый бюджетный вариант, но при этом он звучит замечательно. Качество исполнения самого инструмента очень хорошее, поэтому все клиенты остаются очень довольны.

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