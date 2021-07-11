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Инструмент в средней ценовой категории. За сколько можно купить пианино «Беларусь»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Производство – один из важнейших инструментов экономики нашей страны. Но это не единственный ориентир государства. Лейтмотив национальной политики – в ее духовном потенциале, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Раскрыть, поддержать и развить талант – это приоритетная задача, в которую готовы вкладываться.
Так, в 2018 году по поручению Президента в стране запустили производство акустических пианино. Столичная «Фабрика фортепиано» обеспечивает учреждения образования и культуры пианино нового поколения.
Более волнующий вопрос для потребителя – цена. До июня 2021 года пианино «Беларусь» стоило 9 400 рублей. Мировой кризис из-за пандемии вынудил ценник повысить. Сегодня по госпрограмме инструменты для школ и учреждений культуры уходят за 12 200, включая доставку. А это существенная экономия. Ведь чтобы поднять инструмент весом 240 килограммов, надо семь человек, и каждому заплатить. В магазинах инструмент чуть дороже, за счет торговой надбавки.
Дарья Тимошенко, продавец-консультант магазина музыкальных инструментов:
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Новости Беларуси. Производство – один из важнейших инструментов экономики нашей страны. Но это не единственный ориентир государства. Лейтмотив национальной...
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