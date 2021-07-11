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«Доработана дека, звучит прекрасно». Вот как создают инструменты на «Фабрике фортепиано»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Производство – один из важнейших инструментов экономики нашей страны. Но это не единственный ориентир государства. Лейтмотив национальной политики – в ее духовном потенциале, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Раскрыть, поддержать и развить талант – это приоритетная задача, в которую готовы вкладываться.
Так, в 2018 году по поручению Президента в стране запустили производство акустических пианино. Столичная «Фабрика фортепиано» обеспечивает учреждения образования и культуры пианино нового поколения.
Столичная «Фабрика фортепиано» – это сборочное предприятие. Музыкальные гиганты всегда были затратными. Чтобы собрать пианино с нуля, необходимо закупить целый конвейер дорогостоящего оборудования. Задача практически неподъемная. Это, кстати, и стало причиной развала известной Борисовской фабрики. Поэтому сейчас ставка на качественную и быструю сборку из готовых материалов.
Максим Кравцов, ведущий специалист предприятия «Фабрика фортепиано»:
К примеру, процесс сборки корпуса на былой Борисовской фабрике занимал целый день. Теперь с усовершенствованным оборудованием максимум 20 минут. «Фабрика фортепиано» выпускает модель «белорусов» в черном и белом цветах. Как и у скрипок Страдивари, у этих «джентльменов в смокингах» тоже есть свой секрет.
Зоя Белько, консультант-технолог по производству музыкальных инструментов предприятия «Фабрика фортепиано»:
За важное – «начинку» инструмента – отвечает мастер-реставратор, тот же хирург, только на производстве. Он ежедневно вмешивается в сложный организм на 12 тысяч деталей.
Юлия Стриго, корреспондент:
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Новости Беларуси. Производство – один из важнейших инструментов экономики нашей страны. Но это не единственный ориентир государства. Лейтмотив национальной...
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