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«Я сейчас иду к вам без галстука, понимаю, что это не по этикету». Что Серёга сказал Александру Лукашенко?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Традиционно в Александрию, равно как и Витебск, приезжает много звезд эстрады. Но 2021 год был особенным. Еще на этапе анонсов громких имен гостей многие из них подверглись буллингу и хейту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Не все поддались на провокации. На фестиваль приехали белорусские звезды Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, Виктория Алешко, Руслан Алехно и Серега. Парнишка с гомельских улиц и вовсе несколько вышел за рамки только лишь концертного выступления и сделал неожиданное предложение Александру Лукашенко.
Сергей Пархоменко (Серега), хип-хоп исполнитель:
Я сейчас иду к вам без галстука, понимаю, что это не по этикету, но Гордону можно было, а мне, простому белорусскому парню, не слабо. Врут! Не только в Центральной. И в Восточной, и в Западной тоже.
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«Я сейчас иду к вам без галстука, понимаю, что это не по этикету». Что Серёга сказал Александру Лукашенко?
Новости Беларуси. Традиционно в Александрию, равно как и Витебск, приезжает много звезд эстрады. Но 2021 год был особенным. Еще на этапе анонсов громких имен гостей...
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