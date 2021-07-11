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«Я сейчас иду к вам без галстука, понимаю, что это не по этикету». Что Серёга сказал Александру Лукашенко?

11.07.2021 21:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Традиционно в Александрию, равно как и Витебск, приезжает много звезд эстрады. Но 2021 год был особенным. Еще на этапе анонсов громких имен гостей многие из них подверглись буллингу и хейту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Я сейчас иду к вам без галстука, понимаю, что это не по этикету». Что Серёга сказал Александру Лукашенко?

Не все поддались на провокации. На фестиваль приехали белорусские звезды Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, Виктория Алешко, Руслан Алехно и Серега. Парнишка с гомельских улиц и вовсе несколько вышел за рамки только лишь концертного выступления и сделал неожиданное предложение Александру Лукашенко.

«Я сейчас иду к вам без галстука, понимаю, что это не по этикету». Что Серёга сказал Александру Лукашенко?

«Я сейчас иду к вам без галстука, понимаю, что это не по этикету». Что Серёга сказал Александру Лукашенко?

Сергей Пархоменко (Серега), хип-хоп исполнитель:
Вы знаете, ходят слухи, что у меня самое крепкое рукопожатие в шоу-бизнесе. А свободная пресса пишет, что есть человек, у которого самое крепкое рукопожатие в Центральной Европе. И этот человек находится сейчас здесь. И я не могу упустить возможности проверить это.

«Я сейчас иду к вам без галстука, понимаю, что это не по этикету». Что Серёга сказал Александру Лукашенко?

Я сейчас иду к вам без галстука, понимаю, что это не по этикету, но Гордону можно было, а мне, простому белорусскому парню, не слабо. Врут! Не только в Центральной. И в Восточной, и в Западной тоже.

«Я сейчас иду к вам без галстука, понимаю, что это не по этикету». Что Серёга сказал Александру Лукашенко?

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Традиционно в Александрию, равно как и Витебск, приезжает много звезд эстрады. Но 2021 год был особенным. Еще на этапе анонсов громких имен гостей...
 
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