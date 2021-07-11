|
Серёга в Александрии: «Я дал свой концерт в рамках антисанкционных мер. Это только начало»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Традиционно в Александрию, равно как и Витебск, приезжает много звезд эстрады. Но 2021 год был особенным. Еще на этапе анонсов громких имен гостей многие из них подверглись буллингу и хейту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Сергей Пархоменко (Серега), хип-хоп исполнитель:
Я поддерживаю эту страну, потому что я ее люблю. Я как человек, поездивший много где, имею возможность сравнивать, потому что многие из тех, кто живет здесь, особо нигде не ездили, ничего не видели, не понимают, как оно может быть иначе.
Человек, который выступает бесплатно, артист – это патриот. Потому что некоторые, допустим, бесплатно, но за бутерброды. Я клянусь, я даже бутерброды не взял и не возьму в это трудное, тревожное для родины время. Я дал свой концерт в рамках антисанкционных мер. Это только начало, потому что будут антисанкционные туры с моим участием.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Традиционно в Александрию, равно как и Витебск, приезжает много звезд эстрады. Но 2021 год был особенным. Еще на этапе анонсов громких имен гостей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)