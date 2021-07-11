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Весь город превратится в концертный зал. Вот в чём необычность ХХХ фестиваля «Славянский базар в Витебске»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Середина июля – традиционное время белорусских фестивалей. Из Александрии внимание публики постепенно переместится на север. В Витебске совсем скоро стартует Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Вот уже 30-е лето подряд этот форум объединяет не только белорусов.
Без традиционной поездки в Витебск и лето не лето. Так думают многие гости и участники фестиваля. В 2021 году около Летнего амфитеатра будут развеваться флаги более 30-ти государств. Сам город уже готов принимать гостей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Летний амфитеатр – главная сценическая площадка Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Пока здесь тянут тросы монтажники, а не ноты артисты. Около 10 фур оборудования уместят на одной сцене. Все ради незабываемых эмоций в зале и качественной картинки для телезрителя.
Алексей Одаренко, технический директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Уже второй фестиваль подряд над сценографией работают отечественные специалисты. За все 30 лет «базара» сцена Летнего амфитеатра ни разу не повторялась. На юбилейном форуме, по задумке художника, она будет представлять собой шкатулку, драгоценностями которой станут участники и зрители «Славянского базара».
Готово все и к приезду звезд. Во время концертных выступлений их здесь ожидается целая россыпь. А потому гримеркам особое внимание. Ведь у артистов также должны остаться только хорошие впечатления от гостеприимного Витебска.
Андрей Карпов, заведующий Летним амфитеатром:
Во время фестиваля весь Витебск превратится в один сплошной концертный зал – театральные встречи, кукольный квартал, музеи, филармония. Всего около полутора десятка городских локаций на одном июльском празднике. Развернутся они на улицах областного центра, а входным билетом станет всего лишь желание. Около 700 человек примут участие в конкурсе барабанщиц и мажореток, полтысячи артистов из четырех стран станут участниками фэста уличного искусства «На семи ветрах». Туристско-информационные центры организуют экскурсии по древнему Витебску, где познакомят с культурой, историей и традициями фестивальной столицы. Насыщенной ожидается и выставочная программа в музеях города.
Виктор Глушин, заместитель председателя Витебского горисполкома:
В обновленном формате пройдут и дни молодежи на «Славянском базаре», пресс-конференции, открытые диалоги, выступления хедлайнеров. Будет место и спорту: запланирован молодежный забег на ценные призы, также будут работать площадки по мини-гольфу и другим видам спорта.
Виктор Пралич, корреспондент:
Светлана Авдеева, начальник отдела дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Ждут встречи с любимыми артистами и гости фестиваля. С каждой минутой билетов на «Славянский базар» становится все меньше, а сердца фанатов с приближением фестиваля волнительно стучат чаще.
Николай Фадеев, житель Витебска:
Юбилейный фестиваль вот-вот начнет свою летопись. Первый концерт уже в среду, 14 июля. На сцену Летнего амфитеатра выйдет первый в мире танцующий симфонический оркестр, выступит и санкт-петербургский балет на льду. Говорят, что такого Витебск еще не видел.
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Весь город превратится в концертный зал. Вот в чём необычность ХХХ фестиваля «Славянский базар в Витебске»
Новости Беларуси. Середина июля – традиционное время белорусских фестивалей. Из Александрии внимание публики постепенно переместится на север. В Витебске совсем...
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