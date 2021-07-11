ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Мы каждый год подчёркиваем какую-то индивидуальность». Что нового будет в 2021 году на «Славянском базаре»?

11.07.2021 21:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Середина июля – традиционное время белорусских фестивалей. Из Александрии внимание публики постепенно переместится на север. В Витебске совсем скоро стартует Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Вот уже 30-е лето подряд этот форум объединяет не только белорусов.

Без традиционной поездки в Витебск и лето не лето. Так думают многие гости и участники фестиваля. В 2021 году около Летнего амфитеатра будут развеваться флаги более 30-ти государств. Сам город уже готов принимать гостей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Чем живет Витебск накануне масштабного форума, узнал Виктор Пралич.

«Мы каждый год подчёркиваем какую-то индивидуальность». Что нового будет в 2021 году на «Славянском базаре»?

Шесть дней Витебск будет жить в фестивальном ритме. И даже если вам не удастся попасть на концерты в Летний амфитеатр своя атмосфера будет царить и на околофестивальных площадках. А чтобы фотографии со «Славянского базара» получились красивыми, в городе высадили 900 тысяч ярких, как и сам фестиваль, цветов.

«Мы каждый год подчёркиваем какую-то индивидуальность». Что нового будет в 2021 году на «Славянском базаре»?

Валентина Шендюкова, заместитель директора предприятия «Витебский Зеленстрой»:
Мы каждый год подчеркиваем какую-то индивидуальность. На Аллее звезд при открытии звезды мы всегда меняем какие-то композиции. Не исключение и в этом году, мы также сделали эксклюзивно – цветочками скрипичный ключ. То есть подчеркнуть именно музыкальность нашего фестиваля. И на откосе мы из живых цветов сделали логотип 30-летия «Славянского базара».

Весь город превратится в концертный зал. Вот в чем необычность ХХХ фестиваля «Славянский базар в Витебске» – подробнее здесь.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Середина июля – традиционное время белорусских фестивалей. Из Александрии внимание публики постепенно переместится на север. В Витебске совсем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какое пианино больше подходит для новичков? Отвечает эксперт-акустик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by