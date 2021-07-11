|
«А он не вернулся из боя». Николай Чергинец презентовал новую книгу на празднике в Александрии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кроме звездных артистов, Александрия собрала и десятки тысяч других гостей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Были выставки, километры торговых рядов и море выпитого кваса. Жара была невыносимой, но выстояли не только гости и участники фестиваля, но и наша съемочная группа.
Белорусы еще раз доказали, что умеют не только дружно работать, но и дружно отдыхать. Пандемия и закрытые границы не стали преградой для наших соседей – россиян и украинцев. И впервые в Александрии гости из Камчатского края, которые ради нашего праздника в дороге были несколько дней.
Впервые на Александрию приехали куклы Могилевского областного театра. Впервые здесь можно было встретиться с известными писателями Беларуси, купить редкую книгу и получить автограф автора.
Светлана Гук, заместитель генерального директора предприятия «Белкнига»:
Из развлекательного фестиваля Александрия постепенно прорастает новыми идеями, теми, что диктует время и сами люди. И даже песни на гала-концерте – по заявкам тех, кто ежедневно трудится на александрийской земле.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Кроме звездных артистов, Александрия собрала и десятки тысяч других гостей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Были выставки, километры...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)