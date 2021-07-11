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Комплекс добавит 5-7% к ВВП и создаст более 70 тыс. рабочих мест. Вот что говорит инвестор нового проекта в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Начало масштабного проекта в архитектуре и градостроительстве положено в столице. Заключен договор на возведение умного города на севере Минска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Свои подписи под документом поставили председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и основатель крупнейшей девелоперской компании из Дубая, инвестор Мохамед Али Алаббар.
Это прямое отражение современности, технологичности и комфорта. И это лишь часть объектов Emaar Properties – одного из крупнейших в мире инвесторов и девелоперов в области строительства. Его Превосходительство Мохамед Али Алаббар, основатель Emaar Properties, уже четверть века в бизнесе.
Именно он вдохновитель и исполнитель концепции современного Дубая, и именно его компания построила самое высокое здание в мире «Бурдж-Халифа» и крупнейший торговый центр на планете Dubai Mall, который привлекает 19 миллионов посетителей в год. Известные бренды считают Мохамеда Али Алаббара своим основным инвестором, а его компания присутствует на рынках более 35 стран – на Ближнем Востоке, в Азии, Северной Африке, Северной Америке и Европе.
Мохамед Али Алаббар, основатель Emaar Properties:
При этом в основе работы инвестора, о котором знают во всем мире, не получение прибыли. Важно изменить жизнь людей к лучшему, используя новейшие возможности и технологии.
И вот в географии компании Минск. И, как отметил Мохамед Али Алаббар, Беларусь – это не просто место для инвестиций, а страна, где у него есть друзья.
Мохамед Али Алаббар:
Чтобы приступить к крупному проекту в новой стране, конечно, нужно учесть ряд условий. Это и стабильная экономика, и прочное банковское законодательство, безопасность, и, конечно, талантливые и квалифицированные люди, которые смогут реализовать проект. К тому же наша страна фактически единственная в ковидный период не остановила экономику, и она продолжала работать. Основатель Emaar Properties не скрывает: в нашей стране нашел комбинацию хорошего инвестиционного климата и возможности устанавливать эффективные личные контакты.
Мохамед Али Алаббар:
Я работал в разных странах. Некоторые государства имеют все то, о чем я говорил, на 90 %, какие-то страны – на 50 %. Но те, у которых только 50 %, например, на Ближнем Востоке, стараются поднять этот уровень. Я верю, что каждое общество хочет улучшать ситуацию, становиться лучше. Это заложено в человеческой природе. И мне нравится быть частью этого процесса. Так как мы, бизнесмены, должны быть достаточно смелыми, чтобы использовать шанс и рисковать. Это зависит от каждого – брать ли на себя определенные риски.
О новом инвестиционном проекте в Минске активно заговорили в октябре 2020 года. Инвестор из Арабских Эмиратов тогда приехал в белорусскую столицу и на месте будущей глобальной стройки заложил капсулу. Тем самым подтвердив, что компания пришла с масштабным проектом и готова вкладывать свой капитал. Через 3,5 месяца – исторический день для градостроительной сферы столицы.
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На прошлой неделе заключен инвестиционный договор о возведении в Минске так называемого умного города. Подписи под документом поставили председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и основатель эмиратской компании Мохамед Али Алаббар. При этом стороны уверены: объект обещает стать не только жемчужиной Минска, но и точкой притяжения международных институтов и технологий. К реализации приступят уже в ближайшее время.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Кристина Федорович, корреспондент:
Мохамед Али Алаббар:
Если говорить об образовании, то нужно продумать, как обеспечить учебу детей с помощью современных технологий. Должны продумать, как организовать оперативную доставку продуктов на дом в течение 10 минут. Вплоть до того, что продумать систему орошения газонов и времени, когда она будет использоваться. В то же время мы должны минимизировать расходы населения умного города, чтобы они меньше платили за электроэнергию, воду, тепло. Все это и называется умным городом. Мы должны продумать и просчитать все нюансы, чтобы полностью удовлетворить потребности жителей. Наша задача – предоставить максимум комфорта и действительно сделать жизнь людей лучше.
Этот проект инвестора Мохамеда Али Алаббара, о котором знают во всем мире, – это не про здания, дороги, инфраструктуру, которая будет построена. Это прежде всего о человеческой жизни, ее качестве. Лучшие условия для жизни – вот что в основе. Как итог – положительное отражение в экономике и улучшение инвестиционного климата. А это в свою очередь равно привлечению в Минск большего числа туристов и бизнесменов.
Мохамед Али Алаббар:
Самое главное решение в жизни каждого человека – это покупка собственного жилья. И важно, чтобы после этого человек мог жить счастливо и наслаждаться своим домом. Для этого нужно уделять внимание постгарантийному обслуживанию зданий. Мы приезжаем, чиним и делаем все, что нужно, бесплатно для наших клиентов.
Максимальная польза местному населению – цель номер один для Мохамеда Али Алаббара, как он сам признается. Важный момент: подрядчики, которые будут работать на минском проекте, будут именно из Беларуси, и материалы тоже с пометкой мade in Belarus. Что же до цифр, комплекс добавит 5-7 % к ВВП Минска и создаст более 70 тысяч рабочих мест.
Мохамед Али Алаббар:
Целый умный город одного из крупнейших в мире инвесторов и девелоперов в области строительства планируют реализовать в 2021-2040-х годах.
Мохамед Али Алаббар:
Такова формула успеха. И то самое отражение современности, технологичности и комфорта уже скоро станет реальностью и в нашей столице.
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Комплекс добавит 5-7% к ВВП и создаст более 70 тыс. рабочих мест. Вот что говорит инвестор нового проекта в Минске
Новости Беларуси. Начало масштабного проекта в архитектуре и градостроительстве положено в столице. Заключен договор на возведение умного города на севере...
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