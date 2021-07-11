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«Этот хлеб у меня всегда ассоциируется с детством». За что любят продукцию «Минскхлебпром»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В этот день Александрийское поле утопало в гастрономическом изобилии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лучшие предприятия страны предлагали оценить свои кулинарные шедевры. Кошелек можно было не доставать, возможность наесться досыта давали разные дегустации.
Свою продукцию на празднике впервые представило крупнейшее хлебопекарное предприятие страны «Минскхлебпром». Ежедневно на прилавки столичных магазинов поступает 250 тонн хлебобулочных изделий. Из них около половины – продукция «Минскхлебпрома». Батоны, сухари, пироги, слойки, ватрушки и многое другое. Для хлебозавода «Автомат» инновационной разработкой стала снековая продукция.
Анатолий Локтыш, директор хлебозавода «Автомат» КУП «Минскхлебпром»:
«Минскхлебпром» – одни из первых, кто активно внедряет экологически чистую упаковку, бумажную. Благодаря такому нововведению товар лучше хранится. В приоритете свежая выпечка. Среди дегустационной продукции кейки, мини-зефир, мучные сладости, ржано-пшеничный заварной хлеб с салом.
Александр Забелло, генеральный директор КУП «Минскхлебпром»:
Карина Гуревич, жительница Минска:
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Новости Беларуси. В этот день Александрийское поле утопало в гастрономическом изобилии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лучшие предприятия страны...
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