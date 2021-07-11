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Сюрпризы начались ещё в первых матчах. Разбираем самые интересные моменты ЧЕ по футболу – 2020
Источник материала: СТВ
11 июля завершается европейский футбольный форум, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Евгений Поболовец:
Евгений Поболовец:
Евгений Поболовец:
После этого случая на остаток чемпионата рефери стали относиться к любого рода повреждениям более кропотливо, врачи команд на поле появлялись куда чаще, даже если травма не казалась по-настоящему серьезной.
Евгений Поболовец:
Евгений Поболовец:
Настоящая драма осталась, конечно же, на плей-офф. Причем резкими поворотами была насыщена не какая-то игра грандов, а встреча швейцарцев с действующими чемпионами мира из Франции. Состоящая сплошь из громких имен команда Дидье Дешама, похоже, стала жертвой собственных амбиций и сплоченной игры «крестоносцев». Команды довели матч до серии пенальти, где решающий промах совершил Килиан Мбаппе, которого в последнее время и так обсуждали в прессе не с лучшей стороны. Так, подопечные Петковича шагнули в 1/4, где, увы, такой же трюк повторить с испанцами не удалось. «Фурия Роха» в серии послематчевых 11-метровых все же была удачливее.
Евгений Поболовец:
Множество шума стояло вокруг поединков 1/2. В первом Италия лишь в серии пенальти одолела испанцев. От последних вряд ли ожидали настолько бодрой игры после относительно блеклого выступления ранее. Но, к разочарованию болельщиков дружины Луиса Энрике, до финала добралась именно «Скуадра Адзурра».
Евгений Поболовец:
СМИ и соцсети гремели целый день о легитимности назначенного удара с точки. Действительно, Рахим Стерлинг весьма неоднозначно завалился в штрафной. Некоторые ракурсы показывают, что потенциально рефери был не прав. Но, так или иначе, команда арбитров на VAR определила этот эпизод как нарушение.
Вот уже совсем скоро Европа узнает новую лучшую команду континента. Докажут ли «три льва», что способны побеждать безо всяких «но», или заветный трофей отправится в руки столь уверенных итальянцев?
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11 июля завершается европейский футбольный форум, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ: Матчи первенства проходили в 10 городах Европы, на...
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