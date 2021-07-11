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Начальник УГАИ МВД Беларуси: из своих 50 лет – 30 я в этой службе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Службе Госавтоинспекции МВД Беларуси исполнилось 85 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Офицеров поздравил Президент, причем сделал это за рулем «Урала» – легендарного патрульного мотоцикла с коляской.
Дмитрий Корзюк, начальник УГАИ МВД Беларуси:
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Дмитрий Корзюк:
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Новости Беларуси. Службе Госавтоинспекции МВД Беларуси исполнилось 85 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Офицеров поздравил Президент, причем сделал это за...
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