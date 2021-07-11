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«Добиваться уважения всех участников дорожного движения». Что белорусы желают сотрудникам ГАИ в их юбилей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Службе Госавтоинспекции МВД Беларуси исполнилось 85 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Офицеров поздравил Президент, причем сделал это за рулем «Урала» – легендарного патрульного мотоцикла с коляской.
Показ служебных мотоциклов и машин, фотозоны и конкурсы. Вся страна объединилась в акции «День открытых дорог». Масштабные мероприятия прошли в каждом регионе.
Михаил Надеин, старший инспектор по особым поручениям УГАИ УВД Брестского облисполкома:
Сотрудники ГАИ в Гомеле самые ответственные, порядочные, самые лучшие, интеллигентные. Никогда никого не обижают, хотя такая трудная работа. Очень много девушек за рулем, у которых стаж маленький, но работают все ответственно.
Виталий Кацкель, старший инспектор по административной практике ОГАИ Молодечненского РОВД:
Владимир Надеин, начальник УГАИ УВД Брестского облисполкома (1996-2002 гг.):
Хочется поздравить в этот замечательный день сотрудников ГАИ с 85-летием со дня образования. Пожелать им успехов в службе, крепкого здоровья, удачи.
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«Добиваться уважения всех участников дорожного движения». Что белорусы желают сотрудникам ГАИ в их юбилей
Новости Беларуси. Службе Госавтоинспекции МВД Беларуси исполнилось 85 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Офицеров поздравил Президент, причем сделал это за...
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