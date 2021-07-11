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Иван Кубраков: главная задача «Дня открытых дорог» – сплотить наше общество в профилактике ДТП

11.07.2021 22:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Службе Госавтоинспекции МВД Беларуси исполнилось 85 лет. Офицеров поздравил Президент, причем сделал это за рулем «Урала» – легендарного патрульного мотоцикла с коляской, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Иван Кубраков: главная задача «Дня открытых дорог» – сплотить наше общество в профилактике ДТП

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
За эти годы менялось очень многое, и если говорить о становлении ГАИ, сегодня мы, проводя эти мероприятия, постарались показать все – историю становления ГАИ, начиная от техники, оснащенности и заканчивая профессионализмом сотрудников Государственной автомобильной инспекции. Самая главная задача праздничного мероприятия «День открытых дорог» – сплотить наше общество в профилактике дорожно-транспортных происшествий. От каждого гражданина, от каждого участника дорожного движения, будь-то пешехода, водителя или пассажира, зависит безопасность на дороге.

 
 
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Новости Беларуси. Службе Госавтоинспекции МВД Беларуси исполнилось 85 лет. Офицеров поздравил Президент, причем сделал это за рулем «Урала» – легендарного...
 
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