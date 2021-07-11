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Иван Кубраков: главная задача «Дня открытых дорог» – сплотить наше общество в профилактике ДТП
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Службе Госавтоинспекции МВД Беларуси исполнилось 85 лет. Офицеров поздравил Президент, причем сделал это за рулем «Урала» – легендарного патрульного мотоцикла с коляской, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
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Новости Беларуси. Службе Госавтоинспекции МВД Беларуси исполнилось 85 лет. Офицеров поздравил Президент, причем сделал это за рулем «Урала» – легендарного...
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