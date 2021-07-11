Японские надежды: сборная Беларуси отправилась на Олимпийские игры в Токио

Источник материала: ОНТ

В Токио 23 июля стартуют Олимпийские игры. Во Дворце Независимости в пятницу по традиции торжественно проводили белорусскую спортивную делегацию. Александр Лукашенко пожелал нашим атлетам удачи и не обращать внимания на тех, кто желает стране поражений. А преграды – не только спортивные, но, возможно и политические – должны закалить и добавить злости. Ведь за медали придется в буквальном смысле сражаться.

Это первая медаль наших спортсменов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Всего их будет девять. Для такой страны, как Беларусь это конечно мало. Но ведь первая медаль она самая желанная. Завоюет ее молодая девушка из Могилёвской области Даша Наумова. Сейчас она такая же скромная и еще более суеверная – все интервью только после Олимпиады.

Так сложилось, что от Беларуси выступят только два тяжелоатлета, такие квоты установила международная федерация. А значит – две медали в Токио от Дарьи и Евгения Тихонцова – это максимум, на который можно рассчитывать.

Леонид Короткин, главный тренер сборной Беларуси по тяжёлой атлетике: «В похожей ситуации (совсем одни) на прошлых Играх были девушки из гребной эскадры. Там они без тренера, без массажистов, почти без поддержки выиграли бронзу и точно знают ей цену».

Это на приёме у Президента в пятницу они действительно – четыре полесских красавицы. А это днем ранее в 8.30 утра. Перед главным стартом уже 5-летия иногда приходится отрабатывать по две тренировки в день. И тренер команды по секрету рассказывает: девчонки выходят на свои лучшие секунды, но и этого им мало: хотят быстрее, быстрее и еще быстрее.

Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева и Надежда Лепешко едут на свою третью Олимпиаду. Безусловно, они одни из фаворитов сразу на нескольких дистанциях. Как и вся наша гребная эскадра.

Всего же Беларусь на Олимпиаде в Токио представят 109 атлетов. Основные медальные надежды кроме гребли и тяжёлой атлетики мы связываем с батутистами, борцами, легкоатлетами, Азаренко и Соболенко, гимнастки. Этот список можно продолжать долго. На Олимпиаде порой «выстреливают» тёмные лошадки. Кстати и стрельба, и конный спорт – это еще один наш шанс в Токио. В современном пятиборье (куда также входит плавание, фехтование и бег) наши Анастасия Прокопенко и Ольга Силкина за последний месяц стали чемпионками мира и Европы.

Бороться в Токио придется не только против соперников, но и против обстоятельств, разных. Спорт в последнее время стал частью большой политики. Принципы олимпизма Пьера де Кубертена почти утеряны. Будет очень непросто, но Президент призывает наших атлетов показать всё на что они способны.

Капитаном нашей команды в Токио станет Иван Тихон, для которого эта Олимпиада станет пятой в карьере. Он уже удивил всех на прошлых играх, выиграв серебро. Сейчас миссия, пожалуй, еще более ответственная. Он в ответе не только за себя, но и за всю команду, в том числе молодых ребят. Для каждого найдется совет. А он знает, как побеждать!

К сожалению наша команда не досчиталась перед Токио еще одного спортсмена мирового класса. Владимир Самсовнов получил лицензию на Олимпиаду, но из-за травмы завершил карьеру. «Влади» был лучшим европейским игроком в настольном теннисе многие годы. И более 20 лет пытался пробить «китайскую стену». Теперь вся надежда на молодёжь.

К сожалению, поддерживать придётся на расстоянии. Ведь Олимпиада пройдет без зрителей. Пока неизвестно в каком формате пройдет церемония открытия. Но одно ясно точно эти игры не будут похожи ни на одни другие. Но заявить о себе нужно: в секторах, на коврах, кортах, в тирах и бассейнах. Для многих наших спортсменов эта Олимпиада станет последней в карьере. Этот старт они ждали пять лет. Старт, который нельзя пропустить и нельзя проиграть. 23 июля олимпийский огонь зажгут над стадионом в Токио и разгорится борьба за медали.

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