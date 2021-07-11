Жара снова наступает! Простые правила безопасности на отдыхе, которые помогут избежать трагедии на водоеме

Источник материала: ОНТ

Это лето подарило нам настоящую знойную погоду. Практически каждый день тридцать и еще немного градусов, а также солнце. И многие, учитывая ковидные ограничения, выходные или отпуск проводят время у озер и рек. И не всегда соблюдают правила безопасного отдыха. К сожалению, многим такое легкомыслие стоит жизни. Практически каждый день в сводках появляются сообщения о гибели на водоемах.

Всё произошло неделю назад. Подруги заметила странное поведение мужчины в воде. Спустя несколько минут стало ясно, купальщик не смог справиться с течением. Решение нужно было принимать за несколько секунд, девушки ринулись на спасение.

Анастасия Воробьёва: «Он был весь синий, губы белые… Мы делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца... Он пришёл в себя, дальше приехала скорая».

Истории с таким финалом большая редкость. Чаще всего спасая чужие жизни, сил чтобы выбраться самостоятельно не остаётся. Случайные герои тонут в сцепке с утопающим или сами уходят на дно.

2013-й Гродненская область, Ошмянский район, 23 летний парень спас девочку, но сам утонул

2018-й Гродненская область, Сморгонский район, 50-летний отец спас дочь , но сам утонул

2020-й Витебский район, 14 -летняя девочка вытащила мальчика из воды, сама утонула

2020-й Могилёвская область, 42-летний рыбак в Шклове вытащил из воды тонущих школьников, но сам утонул

2021-й Брестская область, Ивановский район 22-летний пастух вытащил племянниц из реки, но сам утонул

Реки, озёра, водохранилища. Почти ежегодно в отчётах спасателей десятки жертв. Только за эту неделю погибших по стране 236 из них 25 дети. В прошлом на 25 человек меньше. Цнянское водохранилище одно из самых излюбленных мест отдыха и минчан, и гостей столицы. Только в выходные, со слов спасателей, здесь многолюдно как на сочинских пляжах. Люди загорают, купаются, за безопасностью следят спасатели.

Георгий Авенирович знает о чём говорит. Своего первого спасённого вытащил из воды, ещё будучи школьником. А за пол века в профессии сложно даже подсчитать скольких он уберёг от тихой смерти. Тонули и на глубине и даже у кромки берега.

Георгий Жебровский, начальник спасательной станции «Цнянская»: «По статистике у нас 70% в алкогольном опьянении. Они когда плывут к берегу думают вот-вот. А там ещё глубина больше двух метров. И он легонечко только успевает сделать хоп и всё, тихонько уходит под воду».

Никаких брызг и криков. Тонут не как в кино, поэтому заметить, что произошла беда порой невозможно. Особенно когда речь идёт о детях, достаточно отвлечься на несколько секунд чтобы случилась беда.

Анвар Игамбердиев, председатель Белорусского республиканского общества спасания на водах «Таких случаев бывает очень много, когда течение начинает уносить, родители начинают оказывать помощь, сами начинают тонуть и ребёнок. В Минской области двое детей на матрасах оттянуло матрас на приличное расстояние и только потом родители ощутили опасность, но спасти мальчика не удалось. Трёхлетнего».

Не заплывать за буи и отказаться от алкоголя. А ещё не испытывать организм нагрузками. Ведь когда, кажется, что море по колено и случается непредвиденное. И хорошо, что отдыхающие правила безопасности на воде знают. Но соблюдают ли?

Оборудованные пляжи находятся под охраной спасателей. Даже если что-то случится, у них есть пять минут чтобы вытащить человека из воды и оказать ему экстренную помощь. Но если ЧП произойдёт вне зоны контроля – спасение утопающего, как говорят, будет делом самого утопающего. На необорудованных пляжах купальщики предоставлены сами себе. И как ни странно они не боятся течений, водоворотов и ям.

На Цнянке смельчаками усеян весь левый берег водохранилища, необорудованный и запрещённый для купания.

Наказать нарушителей может только милиция, рублём. Оружие спасателей –запрещающие таблички и устные замечания. Всё это не для того чтобы снизить градус веселья на воде, а предупредить трагедию. Ведь специалисты не всегда могут успеть прибыть вовремя на место ЧП. Вода ошибок не прощает, потому лучше не рисковать. И если уж бежать от летнего зноя к реке, то только на оборудованное место.

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