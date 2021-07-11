Мигранты в Европе: почему спровоцировавший кризис ЕС пустил проблемы беженцев на самотек

Источник материала: ОНТ

Очевидно, что вскоре будет новая волна беженцев, которые устремятся на Запад. Какова позиция ЕС по проблеме мигрантов? Этим людям в лодке повезло. Их встретили не пограничные патрули, которые могут открыть огонь на поражение, а волонтёры. Всего за трое суток сотрудники гуманитарной организации, которая занимается поиском беженцев в Средиземном море, подобрали 542 человека с терпящих бедствие лодок.

Впрочем, для спасённых подъём на твёрдую палубу поискового корабля, ещё не означает счастливый финал истории побега. Судно переполнено, на борту дети и даже инвалиды, многим требуется срочная медицинская помощь – солнечные ожоги, истощение, обезвоживание – результат дрейфа в открытом море. Волонтёры зафиксировали шесть попыток суицида, психологическое напряжение на корабле растёт, но ни одна из прибрежных стран Евросоюза не даёт разрешение на заход в порт и высадку людей.

Луиза Альбера, координатор поисково-спасательных работ «SOS Mediterrane»: «Ситуация на борту ухудшается с каждым часом. У нас нет времени для дискуссий за закрытыми дверями. Решение должно быть найдено сейчас и для всех выживших на борту».

В итоге после долгих переговоров на очередной приём мигрантов решилась Италия. Спасательный корабль зашёл на Сицилию. Первые 130 человек – в основном старики и дети, вышли на берег – пока им просто спасли жизни, что их ждёт впереди, неизвестно. Италия сгружает беженцев в палаточные лагеря и продолжает бить тревогу. Только с начала года таким образом в эту страну прибыло 23 тысячи человек, в прошлом году было в три раза меньше.

Адальберт Янц, пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства: «Мы приветствуем решение итальянских властей о высадке мигрантов на свою территорию. Европейская комиссия готова скоординировать работу по релокации мигрантов всеми членами Европейского Союза. И мы призываем страны ЕС включиться в эту работу в духе солидарности и ответственности за решение миграционного кризиса».

Но в том то и дело, что коллеги по ЕС не спешат разделять ответственность ни за сам миграционный кризис, ни за приём беженцев, полагаясь на так называемое Дублинское соглашение. Именно этот документ регулирует правила приёма незваных гостей на территории ЕС. Его основной пункт гласит, что заниматься вопросами предоставления убежища должны власти той страны, чью границу беженцы пересекли первой – то есть по сути вся нагрузка лежит на южных Греции, Италии и Испании. После кризиса 2015 года, когда на фоне политики открытых границ провозглашённой канцлером Германии Ангелой Меркель Европа приняла около миллиона мигрантов, ситуация снова обостряется. Премьер-министр Венгрии, которого считают в ЕС одним из главных критиков миграционной политики, и который несмотря на давление коллег, так и не открыл страну для мигрантов, утверждает, что проблема возвращается. На встрече с президентом Сербии они, наблюдая за происходящим, в Афганистане, где «движение Талибан» берёт под контроль основные территории страны, после вывода американских войск, уже обсуждают стратегии сдерживания новых потоков беженцев.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: «Глобальная пандемия притормозила массовую миграцию, но по мере того, как пандемия сокращается, опасность снова стучится в дверь. Нет сомнений, что наши страны столкнутся со старой, хорошо известной проблемой, а именно с миграцией, приходящей с юга и из восточных стран. Мы уже видим, что сотни тысяч людей сейчас покидают Афганистан в связи с драматическими изменениями в стране. Они беспрепятственно добираются до Турции, где всего один шаг отделяет их от Балкан и Венгрии».

Сейчас действительно очень много зависит от действий Анкары. В последние годы именно Турция сдерживала основной поток мигрантов из разрушенных войнами ближневосточных стран, превратившись в государство, которое приняло самое большое количество беженцев в мире – только сирийцев почти 4 миллиона. ЕС заключил с Анкарой соглашение, по которому она обязалась принимать беженцев, получивших в Европе отказ в получении убежища. На эти цели Брюссель выделил 6 миллиардов Евро. Это сработало, в минувшем году 90% сирийцев не стали покидать Турцию – появилась работа, дети получили возможность ходить в школу. Турецкие власти создали даже более комфортные условия для жизни мигрантов, чем европейские чиновники.

Это свежие кадры из центра Парижа. Сотни беженцев разбили палатки напротив парижской мэрии в знак протеста против отсутствия жилья. Люди годами находятся во Франции и по сути вынуждены жить на улице. 16-летний Сиссе Мохамед из их числа. Война, побег морем, лагерь беженцев, распределение во Францию и никаких социальных гарантий за несколько лет.

Сиссе Мохамед: «Я уже довольно давно во Франции, я живу на улице, у меня нет жилья, мне не хватает еды, это нелегко. У меня простая мечта – иметь жилье и ходить в школу. В Африке у меня не было возможности ходить в школу и, если у меня будет возможность сделать это во Франции, это сделает меня счастливым».

Простые желания, даже не требования. Лагерь простоял меньше суток. Полиция вытеснила людей с площади и на время очистила пространство от их проблем. Ян Манзи, соучредитель волонтёрской организации, стоящей за этой акцией, заявил, что они вернутся, если не будет найдено жизнеспособного решения.

В Бельгии протест мигрантов проходит в другом формате.

Почти 400 человек объявили голодовку. Большая часть из них заняла католический храм в центре Брюсселя. Почти полтора месяца без еды. Многие уже доставлены в больницы в критическом состоянии и кому-то эта акция может стоить жизни, но это жест отчаяния, говорят участники.

Все эти люди для Бельгии не существуют. Многие живут в стране 15-20 лет, заводят семьи, рожают детей, работают, но всё это время находятся в статусе нелегалов. Вернуться назад они не могут, ведь большинству просто некуда ехать, но и здесь они никому не нужны.

Их единственная просьба – легализоваться. Получить разрешение на работу, а значит и социальную поддержку. Местные власти настроены жёстко. Министр оп вопросам миграции Сэмми Махди, сам потомок беженца из Ирака, непримирим – шантаж не пройдёт, каждое дело будет рассматриваться индивидуально, групповой регистрации, как хотят протестующие не будет.

Сэмми Махди, министр по вопросам убежища и миграции: «Жизнь – это не та цена, которую стоит платить за ложные надежды. В любой теме существуют правила и нормы, будь то образование, работа или миграция. И мы должны их придерживаться».

К ситуации уже приковано внимание организации объединённых наций. Спецдокладчик ООН несколько часов провёл в церкви, изучая все обстоятельства.

Оливье Де Шуттер, докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека: «Я вижу, что срочно необходим диалог между правительством и участниками голодовки. И я полагаю, что было бы возможно предоставить им, по крайней мере, в краткосрочной перспективе возможность легально работать, вносить вклад в социальное обеспечение, платить налоги, а затем создать механизм, позволяющий легализовать таких людей, чтобы они эффективно интегрированы в сообщество».

Это не просто проблема Бельгии или Европейского Союза, во всём происходящем прямая вина европолитиков, утверждает Франк Крейельман. Он принадлежит к бельгийской правой партии «Фламандский интерес», которая известна своими антимигрантскими взглядами. Он частый гость на Ближнем Востоке – был в Ираке, Ливии, шесть раз посещал Сирию, в том числе во время войны.

Франк Крейельман, политик (Бельгия): «Конечно, мы можем закрыть границы, ужесточить миграционное законодательство, к примеру, дать понять, что в течении пяти лет они не могут ни на что претендовать, пока не выучат язык, законы и так далее. Эти меры могут помочь сбить волну, но не решить проблему. Проблема в том, что сделано бездумной политикой, что разрушены целые государства, нарушен уклад жизни, люди бегут из горящих стран и Европа получает, то, что заслужила».

Миграционные потоки вновь увеличиваются, отмечают европейские службы. Самый большой рост с юга. Морем. О масштабе трафика говорит печальная статистика. Всего за полгода в водах средиземноморья погибло более 700 мигрантов, а за последние пять лет при попытках попасть в Европу утонули или пропали без вести более 19 тысяч человек. Своё слово ещё может сказать Турция. Выделенные на содержание мигрантов Европой деньги заканчиваются, а еврочиновники не перестают критиковать Анкару то за диктатуру, то за нарушение прав человека, при этом обещания в виде безвизового режима или торговых преференций так и остаются на словах. Готова ли будет Турция и дальше оставаться главным барьером на пути миграционного траффика при таком подходе Брюсселя– один из самых острых вопросов ближайшего времени.

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