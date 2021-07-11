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Евро-2021: вспоминаем самые яркие события первенства

11.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Евро-2021: вспоминаем самые яркие события первенства

В эти минуты начинается главный матч этого года – финала Чемпионата Европы по футболу.

На футбольном поле в Лондоне сошлись англичане, которые показывают практичную, даже местами душную, но эффективную игру, и итальянцы, которые играют смелее, ярче и интереснее. Но 90% болельщиков стадиона Уэмбли будут шуметь за сборную «трех львов». И 60 тысяч фанатов на трибунах – это как минимум еще один игрок на поле. Тем более англичане до финала турнира дошли впервые в истории. Предвкушая это зрелище, давайте вспомним самые яркие события этого Евро.

И самый первый матч был омрачён настоящей трагедией. Во время игры с финнами лидер сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание. Прямо на футбольном поле у него остановилось сердце. Весь мир переживал за 29-летнего полузащитника. К счастью, всё обошлось. После этого датчане играли и за себя, и за Эрикссона. Команда стала главным открытием турнира. Дания дошла до полуфинала, показала смелый художественный футбол и завоевала бронзовые медали.

На Евро побито несколько рекордов. Например, к радости болельщиков по количеству голов. Уже на старте плей-офф было забито 109 мячей. А перед финалом эта отметка остановилась на 150 голах на любой вкус. Побит рекорд и по забитым мячам в свои ворота – сразу 11 автоголов.

Автор самого красивого гола сотворил, по-другому и не скажешь, нападающий сборной Чехии Патрик Шик. Он поразил ворота сборной Шотландии с дистанции 45,5 метров. Это самый дальний гол в истории Евро. В общем, получился настоящий ШИК!

И впервые чемпионат Европы проходит в десяти странах на 11 стадионах. И что обнадеживает: некоторые арены собрали аншлаги – впервые с момента пандемии.

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В эти минуты начинается главный матч этого года – финала Чемпионата Европы по футболу. На футбольном поле в Лондоне сошлись англичане, которые показывают...
 
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