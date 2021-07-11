Генпрокуратура Беларуси: Литва отказала в выдаче Тихановской

Источник материала: ОНТ

Литва отказала в выдаче Светланы Тихановской, никак свое решение не аргументировав правовыми основаниями. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси: «Мы принимаем все возможные правовые меры к тому, чтобы эти преступники выдавались белорусскому правосудию. У нас очень хорошие результаты работы в этом направлении с российскими коллегами, за что мы им очень благодарны. Если есть правовые основания, такие люди нам выдаются в рамках законодательства. Что касается партнеров из других стран, то мы направили и направляем соответствующие документы. Пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, пришли документы уже, официально могу подтвердить отказ Литвы в ее выдаче. Но в этом отказе нет никакой мотивировки, на основании чего они нам отказали. Правовых оснований мы в этом не увидели».

Фото: Генеральная прокуратура Беларуси

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