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Генпрокуратура Беларуси: Литва отказала в выдаче Тихановской
Источник материала: ОНТ
Литва отказала в выдаче Светланы Тихановской, никак свое решение не аргументировав правовыми основаниями. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1»
Фото: Генеральная прокуратура Беларуси
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Литва отказала в выдаче Светланы Тихановской, никак свое решение не аргументировав правовыми основаниями. Об этом в эфире телеканала «Беларусь...
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