|
Американские войска покидают Афганистан: какое будущее это сулит разделенной войной стране
Источник материала: ОНТ
Ситуация в Афганистане, где идет война, стоит того, чтобы разобрать её чуть подробнее. По данным ООН, под контролем талибов находится значительная территория Афганистана. На карте эти провинции обозначены черным цветом. Красным – регионы, за которые ведутся бои. Зеленый – это крупные города. И как видно «Талибан» занял стратегические позиции в непосредственной близости от важнейших населенных пунктов. В пятницу взят под контроль Кандагар.
При этом талибы вступают в переговоры с бойцами правительственных сил, призывая их сдаться. Говорят: «У вас нет боеприпасов, никто не придет ни за вами, ни за вашими ранеными, ни за вашими трупами. А мы готовы вас отпустить». И военные сдаются, а в руки талибов попадают десятки единиц техники, в том числе новые бронированные автомобили, которые американцы ранее передали правительству Афганистана.
И что же на этом фоне говорит президент Байден по поводу вывода войск из региона?
Другими словами, США спешно сматывают удочки. Что будет дальше с афганцами – Байдену плевать. Эту мысль американский президент выразил дипломатично. Цитата: «афганцам принимать решение о своем будущем». То есть разбирайтесь сами. Но остается вопрос: чего тогда лезли и чего добились в итоге? Ответ – хотели как лучше, получилось как всегда.
Это ответ из разряда: «ребята, мы устали, мы уходим. Дальше сами». Согласитесь, весьма трусливая позиция для страны, которая мнит себя супердержавой. Но вполне в духе концепции «Америка прежде всего». А проблема остается – но это будет проблема либо Ирана, либо Китая, либо Таджикистана и России. И любой сценарий – как бы цинично не звучало – выгоден Штатам, которые тем самым ослабят геополитических конкурентов.
Вообще же за годы конфликта потери вооруженных сил США в Афганистане составили более 2300 человек, около 20 тысяч получили ранения. По данным представительства ООН в Афганистане, с 2009 года, когда оно начало систематический учет потерь среди гражданского населения, в стране погибли или получили ранения более 100 тысяч человек.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуация в Афганистане, где идет война, стоит того, чтобы разобрать её чуть подробнее. По данным ООН, под контролем талибов находится значительная территория...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)