Американские войска покидают Афганистан: какое будущее это сулит разделенной войной стране

Источник материала: ОНТ

Ситуация в Афганистане, где идет война, стоит того, чтобы разобрать её чуть подробнее. По данным ООН, под контролем талибов находится значительная территория Афганистана. На карте эти провинции обозначены черным цветом. Красным – регионы, за которые ведутся бои. Зеленый – это крупные города. И как видно «Талибан» занял стратегические позиции в непосредственной близости от важнейших населенных пунктов. В пятницу взят под контроль Кандагар.

При этом талибы вступают в переговоры с бойцами правительственных сил, призывая их сдаться. Говорят: «У вас нет боеприпасов, никто не придет ни за вами, ни за вашими ранеными, ни за вашими трупами. А мы готовы вас отпустить». И военные сдаются, а в руки талибов попадают десятки единиц техники, в том числе новые бронированные автомобили, которые американцы ранее передали правительству Афганистана.

И что же на этом фоне говорит президент Байден по поводу вывода войск из региона?

Джо Байден, президент США: «Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа. Вывод войск идет безопасным образом и в запланированном порядке, в приоритет ставится безопасность наших войск, которые уходят. В этой ситуации скорость означает безопасность».

Другими словами, США спешно сматывают удочки. Что будет дальше с афганцами – Байдену плевать. Эту мысль американский президент выразил дипломатично. Цитата: «афганцам принимать решение о своем будущем». То есть разбирайтесь сами. Но остается вопрос: чего тогда лезли и чего добились в итоге? Ответ – хотели как лучше, получилось как всегда.

Джо Байден, президент США: «Тех, кто считает, что мы должны остаться еще на шесть месяцев или еще на год, я прошу учесть уроки недавнего прошлого. В 2011 году партнеры и союзники НАТО согласились с тем, что мы должны были завершить боевую операцию в 2014 году. В 2014 году некоторые спорили: "Еще один год". Мы продолжили сражаться, продолжили нести потери. В 2015 году было то же самое. И еще, и еще».

Это ответ из разряда: «ребята, мы устали, мы уходим. Дальше сами». Согласитесь, весьма трусливая позиция для страны, которая мнит себя супердержавой. Но вполне в духе концепции «Америка прежде всего». А проблема остается – но это будет проблема либо Ирана, либо Китая, либо Таджикистана и России. И любой сценарий – как бы цинично не звучало – выгоден Штатам, которые тем самым ослабят геополитических конкурентов.

Вообще же за годы конфликта потери вооруженных сил США в Афганистане составили более 2300 человек, около 20 тысяч получили ранения. По данным представительства ООН в Афганистане, с 2009 года, когда оно начало систематический учет потерь среди гражданского населения, в стране погибли или получили ранения более 100 тысяч человек.

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