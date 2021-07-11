Сборная Италии играет в финале Евро-2020 с англичанами

Источник материала: ОНТ

11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» проходит финал чемпионата Европы по футболу-2020. Золотые медали главного футбольного турнира Cтарого Света оспаривают команды Италии и Англии.

Оба коллектива на Евро-2020 показали очень хорошую игру. «Скуадра адзурра» в группе прошлась по своим соперникам словно катком, а в плей-офф смогла оставить не у дел неуступчивых австрийцев, грозных бельгийцев и амбициозных испанцев. Вообще, при Роберто Манчини сборная Италии будто напрочь забыла, что такое поражение. Образцово-показательная итальянская команда не проигрывает уже 33 матча. Итальянцы вышли в свой четвертый финал Евро и приложат все усилия, чтобы добыть первый с 1968 года континентальный кубок.

В свою очередь, англичане, которые почти все игры Евро-2020 проводили в родных стенах, вообще впервые в своей истории вышли в финал чемпионата Европы. Эксперты по ходу турнира отмечали у подопечных Гарета Саутгейта слаженные командные действия и надежную игру в обороне. В плей-офф англичане победили сборные Германии, Украины и Дании. Финальный матч родоначальники футбола проведут на «Уэмбли» при своих болельщиках – этот фактор может как помочь англичанам, так и помешать, ведь давление на команду будет невероятным. Интересно, что единственный большой международный турнир, который сборная Англии сумела выиграть, также завершился на лондонском «Уэмбли» – речь о чемпионате мира 1966 года.

Сборные команды Италии и Англии провели за всю историю 27 очных противостояний. Итальянцы побеждали десять раз, англичане – восемь. При этом футболисты «Скуадра адзурры» забили 31 гол, а родоначальники футбола – 33. Последняя турнирная встреча Италии и Англии датируется 2014 годом – на групповом этапе чемпионата мира итальянцы праздновали победу 2:1.

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Фото: twitter / UEFAcom_ru

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