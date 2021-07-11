Регионы, в которых Запад сносил власти – это источник нелегалов: Алексей Дзермант о причинах миграционного кризиса в ЕС

Источник материала: ОНТ

Литва на этой неделе объявила чрезвычайное положение. Причина – поток мигрантов, который обрушился на страну. Вильнюс обвиняет в этом Беларусь, мол, Минск намерено чуть ли не зазывает на свою территорию нелегалов, чтобы потом проводить через границу и тем самым усилить давление.

Точки над «i» по этому вопросу расставил Александр Лукашенко, отметив, что в ситуации, когда Запад развернул против Минска гибридную войну, тратить деньги на охрану и благополучие европейцев – как минимум нелогично.

Волны миграции – это итог в первую очередь европейской политики в Северной Африки, на Ближнем Востоке. До нападения на Ирак, Ливию люди там жили спокойно и не думали плыть за тысячи километров, рискуя жизнью, в поисках лучшей доли.

Их заставили это сделать. Ведь до этого мир не знал таких проблем. Вот такой бумеранг последствий – сначала прилетели-разбомбили, а теперь встречайте поток гостей.

Алексей Дзермант, политолог: «Эти все люди обездоленные, голодные, бегущие от войны, они все устремляются в благополучную Европу. Здесь, конечно, по уму Европейский Союз должен был бы сотрудничать со всеми своими соседями по периметру, договариваться. Мы совместно с этой проблемой боремся, её решаем. Но этого не происходит. С Россией они уже давно перестали сотрудничать в стратегическом смысле, с нами сейчас. Мы видим, насколько у них сложные отношения с Турцией. Мы видим, какую политику в Сирии вели. Они не делают никаких выводов. Это самоубийственная для Европы политика».

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