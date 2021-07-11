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Беспорядки после ЛГБТ-акций в Грузии и США и давление ЕС на Венгрию: почему ценности меньшинств так упорно навязываются большинству

11.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беспорядки после ЛГБТ-акций в Грузии и США и давление ЕС на Венгрию: почему ценности меньшинств так упорно навязываются большинству

К теме сохранения и разрушения столпов суверенитета, что стоит на неделе не только в Беларуси, можно подходить с разных сторон. Да, внизу, в основе попыток покуситься на чужую независимость всегда лежат чьи-то, порой сокрытые, экономико-политические интересы. Но вот маскируются эти интересы по-разному. 

Поводом к вмешательству в дела суверенных стран иногда бывает «правочеловеческая» риторика. Или вопрос национальностей. А с другой стороны – и у западников данная тема в последнее время весьма педалируется – это трогательная забота о меньшинствах сексуальных.

Объясняя всем желающим вкусить плодов глобального просвещения необходимость тотальной толерантности, либералы-глобалисты, якобы без задней мысли, навязывают миру концепцию открытости всему. Что для ряда патриархальных обществ, и если откровенно для всё ещё пока большинства, почти везде и всегда выливается в конфликт семей, поколений и народов…

Так страна с очень богатой историей цветных революций – Грузия – яро жаждущая западных ценностей, на неделе жгла… многоцветные полотнища. А заодно и флаги ЕС, чтоб два раза не ходить. И, в конце концов, прайда в Тбилиси не допустила. Что в глазах Запада – не повод для гордости. Да и 50+ пострадавших на протестах журналистов – картинка для СМИ так себе. И перспективы реакции для грузин в этом свете отнюдь не радужные…

А Венгрию, за закон против пропаганды нетрадиционных ценностей среди детей и молодежи Единая толерантная старушка Европа пообещала уже наказать долгой чередой БДСМ-радостей, начиная с обрезания бюджета. Причем, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что сам факт запрета на демонстрацию несовершеннолетним тем гомосексуальных отношений и смены пола, является … «постыдным». Намекая, видимо, что популяризация этих тем в неокрепших умах – это и есть пресловутые Европейские скрепы…

Тем более, что мода на смену пола там приобрела характер эпидемии. И это уже вполне себе дело детское. Если подросток решит, что с ним что-то не так, то суд может одобрить смену, даже вопреки воле родителей.

В общем, сеять семена раздора еще и на почве ориентации – теперь это уже лицензированный политический прием разного рода цивилизаторов. А то, что привнесенный конфликт со временем может и не стихнуть. То, что какое-то общество может и не выдержать под потоком модных идей – это не волнует иностранных поборников прав и свобод от слова совсем. Ведь не им разбираться с последствиями... Хотя, как посмотреть, ведь уже в самих США участники ЛГБТ-шествия на неделе сломали нос уличному торговцу, за то, что он не сменил американский флаг на символику меньшинств. И спасать несчастного от злой толпы, пропагандирующей любовь, пришлось полиции. Которую в Штатах в последние дни не пнул ниже спины разве что ленивый.

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К теме сохранения и разрушения столпов суверенитета, что стоит на неделе не только в Беларуси, можно подходить с разных сторон. Да, внизу, в основе попыток...
 
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