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Олег Гайдукевич: мой дом забросали «коктейлями Молотова», вот такую демократию нам готовили
Источник материала: ОНТ
Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич прокомментировал инцидент с
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Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич прокомментировал инцидент с нападением неизвестных на...
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