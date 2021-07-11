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Олег Гайдукевич: мой дом забросали «коктейлями Молотова», вот такую демократию нам готовили

11.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олег Гайдукевич: мой дом забросали «коктейлями Молотова», вот такую демократию нам готовили

Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич прокомментировал инцидент с нападением неизвестных на его дом. Ночью дом политика закидали «коктейлями Молотова».

Олег Гайдукевич: «Сегодня ночью злоумышленники закидали мой дом “коктейлями Молотова”. Один коктейль сгорел полностью, повезло, что никто не пострадал, просто повезло. Два коктейля не сработало. Нашли три бутылки с зажигательной смесью. В доме живут дети маленькие. Конечно, это кощунственно, дико. Я неоднократно получал угрозы с августа прошлого года. Прекрасно понимаю, что связано это с моими высказываниями, с моей политической позицией, которую я никогда не поменяю. Но дойти уже до того, чтобы ночью, как крысы, пролезать в дом и пытаться запугать моих детей маленьких, которые живут в этом доме, мою семью? Это просто страшно. Я убежден, что это преступление будет рано или поздно раскрыто. Слава богу, никто не пострадал. А со своей стороны хочу сказать вот что: вот такую демократию нам готовили для Беларуси в случае успеха государственного переворота. Я – лидер партии. И меня сегодня вот так вот забросали “коктейлями Молотова” за мою позицию политическую, за мои слова. Получается, говорить то, что я думаю, нельзя? Нет, я буду говорить! Буду отстаивать ту позицию, которую отстаивал всегда».

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Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич прокомментировал инцидент с нападением неизвестных на...
 
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