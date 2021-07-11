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Подробности покушения на Григория Азаренка. Анонс нового фильма ОНТ «Террор 20/21»

11.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подробности покушения на Григория Азаренка. Анонс нового фильма ОНТ «Террор 20/21»

Настоящий шок вызвала информация, что в Беларуси, где 20 лет не было случаев насильственной гибели журналистов, готовилось покушение, поражающее жестокостью, на журналиста телеканала СТВ Григория Азаренка. На прошлой неделе данные спецслужб обнародовал Александр Лукашенко. 


Телеканал ОНТ готовит фильм о подробностях покушения на Григория Азаренка. В нем же будут подробности деятельности самых отъявленных и отчаянных участников радикальных Telegram-каналов и чатов, для которых, как они считали, закон не писан. Они шли взрывать, поджигать и убивать.

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Настоящий шок вызвала информация, что в Беларуси, где 20 лет не было случаев насильственной гибели журналистов, готовилось покушение, поражающее жестокостью, на...
 
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