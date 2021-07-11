Подробности покушения на Григория Азаренка. Анонс нового фильма ОНТ «Террор 20/21»

Источник материала: ОНТ

Настоящий шок вызвала информация, что в Беларуси, где 20 лет не было случаев насильственной гибели журналистов, готовилось покушение, поражающее жестокостью, на журналиста телеканала СТВ Григория Азаренка. На прошлой неделе данные спецслужб обнародовал Александр Лукашенко.





Телеканал ОНТ готовит фильм о подробностях покушения на Григория Азаренка. В нем же будут подробности деятельности самых отъявленных и отчаянных участников радикальных Telegram-каналов и чатов, для которых, как они считали, закон не писан. Они шли взрывать, поджигать и убивать.

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