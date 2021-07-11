Иноагент – откуда это понятие появилось и почему оно применимо к беглой белорусской оппозиции? Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

А вот давайте сегодня не про фейки, хотя б сначала. Потому как, сколько уж можно? Сегодня, давайте, для начала про правду. Ибо в кои-то веки наши контрагенты (и кое-кто за рубежом еще) на неделе оказались по уши… в правде. «И это прекрасно», как говорит Зара-ТУР-стра.



А правда, она в том, что открывшаяся переписка группы польских чинуш подтвердила всё то, о чем все догадывались. Вне зависимости от цветовой дифференциации штанов. А именно, что минимум официальные поляки смотрят на позиционирующих себя нашей оппозицией как на свой политический актив. И в этом активе у польских властей есть свои кураторы, свои люди, свои цели. И этому активу польские власти выделяют свои средства. И диктуют свои, чужие методы. И вот всё это, оптом – не фейк!

А теперь давайте о чем-то не то чтобы совершенно другом. О другой и тоже правде – правде о том, кто такие иностранные агенты. Итак, по самому «демократичному» закону – тому, от 38-го года о «регистрации ИА в США»: Кратко «Иноагент» – это любое лицо, которое действует как служащий или представитель по приказу, запросу или под руководством, или под контролем иностранного государства. И выполняет любые из следующих действий в пределах страны:

А) Участвует в политической деятельности;

Б) Работает с общественным мнением или информацией;

В) Требует, собирает или распределяет взносы, деньги или ценности…

И вот если сложить два и два из ранее мною произнесенных абзацев, то получается, что согласно переписке высокопоставленных польских чинуш, белорусская оппозиция, которая оказалась сейчас на территории Польши и Литвы, и Украины, но медийно никуда из Беларуси не делась – это все иностранные агенты. Участвуют в политике, работают с общественным мнением и что-то делают с деньгами… под руководством или под контролем иностранного государства. Даже не одного. Но уж Польши – точно!

И только сейчас собственно, вооруженные этим знанием, давайте немного о теме нашей сегодняшней программы собственно. А именно о суверенитете Беларуси и попытках внешних сил и их «иностранных агентов» что-то с нашим суверенитетом этим самым делать… Что-то недоброе... Ибо за деньги иностранных государств, под контролем иностранных государств, по научению иностранных государств никто ничего доброго с нашим суверенитетом не будет делать никогда. И утверждать иное – ну, фейк же!

Например, санкции, наносящие прямой вред экономике и позволяющие, за счет устранения конкурентов с рынка, получать прибыль небелорусским фирмам – это для нашего суверенитета зло? Очевидно да. И всякий, призывающий к ним, если находясь в нашем медиа-поле, финансируется извне – действует как иностранный агент. Утверждать иное – плодить фейки.

Или писать «подметные» письма, влияя на мнение селебрити и заставляя их отказываться от посещения Беларуси – это удар по культурному богатству страны, а значит, по суверенитету? Да! И те, кто пишет такие воззвания, работая в нашем медийном поле, но находясь на содержании чужой страны – это агенты чужой страны. И не замечать этого – значит поддаваться фейкам.

Или вот призывать покидать свои рабочие места айтишников или врачей, будучи резидентом другого государства, но забрасывая призывы в информ-среду государства нашего – это удар по нашей стране? Без сомнения. И это работа против суверенитета, работа иностранных агентов. Прочее – фейк!

Потому что даже по «конечно самому демократичному» – ну, американскому – от 38-го года определению, иностранный агент работает на чужую страну. И согласно этому же закону должен стать на учет, как иноагент, давать отчет о своей деятельности, да еще и маркировать свои публичные материалы, как «материалы, созданные «Иностранным Агентом». И никак иначе! Вот никак!

Правда, все тот же американский закон требует от государства еще доказать, что предполагаемый иностранный агент работает под кураторством другой страны… Но с доказательной базой, после переписки польских чиновников проблем никаких. И для иностранных агентов и их кураторов – это ужасно… Потому что это не фейк!

А в нашей стране, нам всем надо восстанавливать внутренний общественный диалог. Чтобы вновь объединить общество, расколотое иноагентами. Чтобы укреплять суверенитет. Будет сложно, это правда. Но уже надо. Вот надо!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram