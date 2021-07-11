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Представляют ли санкции угрозу для экономики Беларуси? Итоги совещания у Президента
Источник материала: ОНТ
Пустые полки, хлеб по талонам, тотальный дефицит. Прежде чем говорить к чему пришли, справедливо вспомнить с чего начинали. 1994 год. Только вдумайтесь, эти числа сегодня просто немыслимы – цены на товары и услуги за год выросли аж на 890%, а инфляция – 1960%. Это позади, но путь к стабильной экономике был непростой.
После развала Союза в пику многим Беларусь пошла по пути созидания – сохранили предприятия. Прежде всего, ради человека – это рабочие места, а значит зарплаты. Для понимания сегодня в промышленности трудится более полутора миллионов белорусов. А еще это налоги, за которые строят дороги, школы и поликлиники. Если шире – известные, сильные и конкурентоспособные: БелАЗ, МАЗ, МТЗ, «Горизонт», «Интеграл» – бренды, которые наполняют бюджет
Другое дело, в условиях, глобализации стране все же приходится принимать правила, по которым играет мир. И, хотя бы потому, что у нас открытая экономика, Беларусь вписывается в этот тренд. То есть 60% формируется за счет внешнеэкономической деятельности. Если проще – это торговля с другими государствами, наши предприятия ориентированы на мировой рынок.
Но далеко не всем сегодня это нравится – ведь Беларусь еще и конкурент. Не исключено, это, в том числе, стало причиной беспрецедентных шагов Евросоюза. Секторальные санкции глава государства во время совещания на неделе назвал шантажом. Ограничения – это возможность устранить конкурентов и занять рынки.
В борьбе за власть в регионе, видимо, все средства хороши. Единственный просчет – по чьей-то указке – не это путь самодостаточного государства.
Санкции фактически сводят к нулю сотрудничество, построенное на принципах уважения. В ответ будет контрудар. Спокойно и взвешенно – не допустить достижения целей тех, кто развязал войну ограничений.
А ведь если говорить об экономическом суверенитете страны, это, в первую очередь, возможность выбирать свой путь самостоятельно, выстраивать те кооперационные связи и деловые контакты, которые сами считаем эффективными. Ведь именно от этого зависит национальная безопасность.
«Мы белорусы – мирные люди». Слова нашего гимна и – фактически – национальный генетический код.
Именно потому мы ожидаем от соседей согласия и спокойствия. Но на поверку это не всегда так. А национальная безопасность – это ещё целостность границ и правовой порядок. К сожалению, возможность большой войны в наше время не исключена. Не случайно крупные державы – США, Россия и Китай ежегодно увеличивают военные бюджеты.
Беларусь твердо придерживается миролюбивой политики, сохраняет статус донора безопасности в регионе. При этом несомненный приоритет – укрепление национальной системы безопасности.
Защитить свой дом, свою Родину – вот главный смысл белорусской армии. От любой угрозы. А чтобы не допустить войну и быть способной отразить любую агрессию, боеготовность нужно поддерживать. Отсюда – оттачивание мастерства личного состава, периодические комплексные тактические учения наших войск. Прямо сейчас военнослужащие готовят объекты к проведению совместного стратегического учения Беларуси и России «Запад – 2021». То, что внимание максимально сконцентрировано на обороноспособности продемонстрировала и недавно прошедшая в Минске международная выставка MILEX. Бронетанковая техника, ракетное, артиллерийское и стрелковое вооружение, системы ПВО малого и среднего радиуса действия, высокотехнологичное оборудование и системы, авиация, ракетно-космические комплексы и системы управления. Половина белорусских экспонатов новые.
Порядок важен и внутри страны. Экстремизм, нацизм, терроризм – сегодня реальная угроза. События, которые произошли в прошлом году потребовали от правоохранителей новых подходов к решению проблемы.
Детский сад, школа, колледж, университет, магистратура и аспирантура. А так как государство социально-ориентированное – еще и бесплатно. Когда говорим о национальной безопасности, казалось бы, причем тут образование. А ведь именно благодаря обучению белорусская нация – высокоинтеллектуальная. Отсюда развитие технологий и сохранение традиций. Достижения можно перечислять бесконечно. Мы подключились к движению World Skills – это дает возможность подготовить специалистов, белорусские вузы входят в списки лучших в мире, наши школьники и студенты завоевывают высшие награды на международных олимпиадах, а для лучших создана система грантовой поддержки.
Как итог, по данным ПРООН, в мировом рейтинге человеческого развития Беларусь занимает 53-е место из 189 стран. А уровень грамотности взрослых один из самых высоких в мире. Сегодня это почти 100%. В последние годы на образовательную систему государством выделяется не менее 5% ВВП, что не уступает объемам финансирования сферы образования в развитых европейских странах. И ведь всё это вклад в будущее…
Возможность получить качественное лечение есть у каждого, кто живет или приехал в нашу страну. От поликлиники, если простыл или надо сделать прививку, до научно-практических центров, где берутся за самые опасные и тяжелые случаи. Эта целая система, которая работает, чтобы оказать помощь, на которую имеет право любой пациент. Вне зависимости от пола, возраста или даже статуса. Абсолютно бесплатно.
То же самое касается доступа к лекарствам. Ведь даже сегодня на карте мира остаются страны, где человек не может себе купить элементарный аспирин. В медицине, действительно, есть чем гордиться. Это наши неонатологи научились лечить все известные формы врожденных пороков сердца, уровень младенческой смертности самый низкий в Европе, а хирурги и трансплантологи славятся на весь мир. А ведь на заре независимости единственным шансом на спасение была поездка за рубеж. Сегодня лечиться иностранцы едут к нам.
Сильная экономика, качественное образование и доступная медицина – это и есть то элементарное, на что имеет право любое суверенное государство. А еще право любого народа определять и сохранять тот образ страны, которым хотим его видеть мы. Высокопроизводительная, высокоинтеллектуальная и самодостаточная нация – вот оно главное богатство, которое дает нам независимость. Которую белорусы бережно хранят вот уже почти 30 лет.
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Пустые полки, хлеб по талонам, тотальный дефицит. Прежде чем говорить к чему пришли, справедливо вспомнить с чего начинали. 1994 год. Только вдумайтесь, эти числа...
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