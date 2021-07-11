В Австрии 87-летний водитель автомобиля въехал в толпу людей

Источник материала: ОНТ

87-летний пенсионер за рулем автомобиля въехал в толпу людей возле рыночной палатки в Санкт-Флориане (Австрия). В результате ДТП пострадали 13 человек, информирует РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ORF.

Уточняется, что озвученное число пострадавших может увеличиться.

По предварительным сведениям, водитель мог потерять управление над машиной.

Фото: Pixabay

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