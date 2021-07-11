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В Австрии 87-летний водитель автомобиля въехал в толпу людей
Источник материала: ОНТ
87-летний пенсионер за рулем автомобиля въехал в толпу людей возле рыночной палатки в Санкт-Флориане (Австрия). В результате ДТП пострадали 13 человек,
Уточняется, что озвученное число пострадавших может увеличиться.
По предварительным сведениям, водитель мог потерять управление над машиной.
Фото: Pixabay
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87-летний пенсионер за рулем автомобиля въехал в толпу людей возле рыночной палатки в Санкт-Флориане (Австрия). В результате ДТП пострадали 13 человек, информирует...
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