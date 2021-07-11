|
Новак Джокович победил Маттео Берреттини в финале Уимблдона
Источник материала: ОНТ
Первая ракетка мира серб Новак Джокович в финальном матче Уимблдона победил итальянца Маттео Берреттини – 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3.
Для Джоковича это был 30-й финал турнира «Большого шлема». Сербский теннисист победил в 20-й раз.
Всего в копилке Джоковича уже шесть побед на Уимблдоне (три кряду). В этом сезоне Новак выиграл все турниры «Большого шлема».
Фото: twitter / Wimbledon
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая ракетка мира серб Новак Джокович в финальном матче Уимблдона победил итальянца Маттео Берреттини – 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3. Для Джоковича это был 30-й финал турнира...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)