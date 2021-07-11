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Новак Джокович победил Маттео Берреттини в финале Уимблдона

11.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новак Джокович победил Маттео Берреттини в финале Уимблдона

Первая ракетка мира серб Новак Джокович  в финальном матче Уимблдона победил итальянца Маттео Берреттини – 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3.

Для Джоковича это был 30-й финал турнира «Большого шлема». Сербский теннисист победил в 20-й раз.


Всего в копилке Джоковича уже шесть побед на Уимблдоне (три кряду). В этом сезоне Новак выиграл все турниры «Большого шлема».

Фото: twitter / Wimbledon

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович  в финальном матче Уимблдона победил итальянца Маттео Берреттини – 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3. Для Джоковича это был 30-й финал турнира...
 
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