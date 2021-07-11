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Александра Коньшина выиграла золото в метании копья на молодежном ЧЕ по легкой атлетике

11.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александра Коньшина выиграла золото в метании копья на молодежном ЧЕ по легкой атлетике

Белорусские легкоатлеты продолжают успешное выступление на молодежном чемпионате Европы. Золото в метании копья завоевала Александра Коньшина.

Она показала результат 59 метров 14 сантиметров. Также серебряным призером турнира стал Евгений Богуцкий в метании диска. В своей лучшей попытке он показал результат 61 метр 21 сантиметр. Победу одержал словенский атлет Кристьян Чех – 67 метров 48 сантиметров. Напомним, ранее золотую медаль турнира завоевал белорус Дмитрий Карпук в толкании ядра. Соревнования в Таллине завершатся сегодня. 

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Белорусские легкоатлеты продолжают успешное выступление на молодежном чемпионате Европы. Золото в метании копья завоевала Александра Коньшина. Она показала...
 
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