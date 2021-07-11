ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Убийство президента Гаити и отказ ЕС финансировать стену в Литве. Дайджест «Их нравы»

11.07.2021 23:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

«Их нравы». В Гаити на неделе убили президента страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
В его теле насчитали 12 пуль, что уже четко говорит о неслучайности нападения. Эту версию активно продвигали некоторые журналисты и политики: якобы с президентом хотели чисто поговорить, но, видимо, что-то пошло не так. И все же – 12 пуль в теле убитого. Случайно, конечно, получилось. На сегодня уже задержаны 28 подозреваемых: 26 колумбийцев и, что примечательно, два американца. Видимо, два ярых борца за независимость Гаити.

На неделе также случились и нападение на начальника городской полиции в Сомали – там погибли 8 патрульных, и взрыв возле телерадиокомпании в Иране.

Убийство президента Гаити и отказ ЕС финансировать стену в Литве. Дайджест «Их нравы»

Евгений Поболовец:
Евросоюз на неделе призвал приостановить финансирование Венгрии из-за «серьезных нарушений верховенства закона». Там, напомню, запретили «пропаганду гомосексуализма» среди несовершеннолетних. Хорошее ведь решение, но ЕС возмутился. И в ответ припомнил контракт на покупку уличных фонарей – символично, правда? Не знаю, какие у вас ассоциации, а у меня вполне определенные. И покупку старинного поезда до родной деревни премьер-министра этой страны. Заявление с осуждением действий венгерских властей подписали 14 стран Евросоюза.

Убийство президента Гаити и отказ ЕС финансировать стену в Литве. Дайджест «Их нравы»

Евгений Поболовец:
Перемещаемся в Литву. Там, по всей вероятности, придется отказаться от строительства стены на границе с Беларусью. Все тот же Евросоюз не поддержал просьбу о финансовой помощи. В заявлении, с которым выступили представители Еврокомиссии, подчеркивается, что там не занимаются финансированием заборов. Видимо от безысходности литовские военные начали возводить проволочное ограждение. На что тут же среагировал МИД нашей страны: «Ради Бога, пусть строят».

Убийство президента Гаити и отказ ЕС финансировать стену в Литве. Дайджест «Их нравы»

Умер журналист, которого в Грузии избили противники ЛГБТ

Евгений Поболовец:
Завершим рубрику «Их нравы» вот этой новостью. В Германии на неделе рассматривали допуск партий на выборы в Бундестаг в сентябре. Представителей анархистской Пого-Партии Германии не допустили. Глава партии в конце слушаний вот так прокомментировал это решение: «И ради этого дерьма я не пил с утра!»

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Их нравы». В Гаити на неделе убили президента страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ: В его теле насчитали 12 пуль, что уже четко...
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер журналист, которого в Грузии избили противники ЛГБТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by