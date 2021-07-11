ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Умер журналист, которого в Грузии избили противники ЛГБТ

11.07.2021 23:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Грузии. В Грузии умер журналист, которого накануне избили противники ЛГБТ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Умер журналист, которого в Грузии избили противники ЛГБТ

5 июля в Тбилиси хотели провести марш сторонников этого сообщества. В итоге наиболее агрессивно настроенные противники таких взглядов на жизнь стали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств.

Умер журналист, которого в Грузии избили противники ЛГБТ

Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 16 человек.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Грузии. В Грузии умер журналист, которого накануне избили противники ЛГБТ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 5 июля в Тбилиси хотели провести марш...
 
Новости дня
Новости разные
 
Алёна Дзиодзина: Станюта умудряется показывать свой талант изворачиваться в морской узел не только во время выступлений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by