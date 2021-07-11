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Умер журналист, которого в Грузии избили противники ЛГБТ
Источник материала: СТВ
Новости Грузии. В Грузии умер журналист, которого накануне избили противники ЛГБТ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
5 июля в Тбилиси хотели провести марш сторонников этого сообщества. В итоге наиболее агрессивно настроенные противники таких взглядов на жизнь стали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств.
Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 16 человек.
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Новости Грузии. В Грузии умер журналист, которого накануне избили противники ЛГБТ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 5 июля в Тбилиси хотели провести марш...
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