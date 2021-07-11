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Чтобы текст был понятен не только юристам. На что обращает внимание Конституционная комиссия

11.07.2021 23:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стало известно, что все предложения по поправкам в Конституцию (они поступали в Конституционную комиссию с конца марта) обсудят с Президентом после 1 августа. Об этом заявил Петр Миклашевич, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Чтобы текст был понятен не только юристам. На что обращает внимание Конституционная комиссия

Важный момент: нужно совместить юридическую чистоту Конституции и ясность языка, чтобы текст был понятен не только юристам, но и всем белорусам.

Пётр Миклашевич: Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон

Чтобы текст был понятен не только юристам. На что обращает внимание Конституционная комиссия

На референдум проект нового Основного закона вынесут в феврале 2022 года. Планируется расширить роль парламента и ограничить законодательную функцию Президента.

 
 
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Новости Беларуси. Стало известно, что все предложения по поправкам в Конституцию (они поступали в Конституционную комиссию с конца марта) обсудят с Президентом...
 
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