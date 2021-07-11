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Дом Гайдукевича забросали «коктейлями Молотова»

12.07.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На дом депутата Палаты представителей Олега Гайдукевича совершено нападение. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

«Ночью в мой дом, где живут мои дети, кинули две бутылки с зажигательной смесью!!первая бутылка взорвалась! По счастливой случайности никто не пострадал! Убежден, мы найдем виновных. Вот такую демократию нам готовят», - сказано в сообщении.

Одна бутылка попала в дом, две – на автостоянку у дома. При этом одна бутылка разбилась и загорелась. Ни Гайдукевича, ни членов его семьи не было дома, но на парковке стояли машины. Когда раздался хлопок, выбежал сосед, он «зафиксировал машину и нападавшего».

По словам Гайдукевича, никто не пострадал. Он выразил уверенность, что виновных найдут. По мнению Гайдукевича, нападение связано с его позицией по текущей ситуации в стране. Это сделали за его «высказывания» и его позицию. Он также рассказал, что с августа прошлого года в его адрес поступали угрозы.

В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа.

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Отметим, что под сообщением в соцсети появилось множество комментариев. Мнения диаметрально противоположны. Одни сочувствуют Гайдукевичу, другие не верят и указывают на отсутствие доказательств.

Так, пишут, что бутылка с зажигательной смесью не может взорваться, а только зажечься. Происшествие называют инсценировкой и сравнивают с покушением на журналиста Григория Азаренка. Предполагают также, что вскоре «найденные преступники» будут давать показания по БТ.

После выборов в Беларуси в августе 2020 года, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, в стране начались акции протеста. Для их пресечения силовики использовали, в том числе, спецтехнику и спецсредства. Почти год в Беларуси продолжаются аресты, возбуждаются уголовные дела. Представители оппозиции и часть интеллигенции либо уезжают из страны, либо попадают в тюрьмы.

Олег Гайдукевич - председатель Либерально-демократической партии, приверженец действующего режима.

 
 
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На дом депутата Палаты представителей Олега Гайдукевича совершено нападение. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.
 
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