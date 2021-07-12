Никто не забыт: останки красноармейца перезахоронили на родине в белорусской деревне

Источник материала: Mir24.TV Belarus

80 лет считался без вести пропавшим. Останки красноармейца Ивана Байдака перезахоронили на родине в белорусской деревне. Весной их обнаружили под Псковом российские поисковики. Корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко увидела, как отдали последние почести солдату.

С соблюдением всех воинских традиций бойца Великой Отечественной войны Ивана Байдака предают земле. Его нашли под Себежем в Псковской области. В июле 1941-го там проходили ожесточенные бои. Смертный медальон солдата помог поисковикам определить имя.

«Наши российские друзья, которые занимались раскопками, тут же отвинтили этот посмертный медальон. И размотали этот пожелтевший за 80 лет листик, где были указаны фамилия, имя. Все четко было написано. Буквально в течение суток удалось установить родственников нашего погибшего Ивана Васильевича», – рассказал военный комиссар Минского района Минской области Дмитрий Годун.

Иван Байдак родился в деревне Строчицы под Минском. На фронт ушел в начале войны. С тех пор семья не получала от него никаких вестей.

«Мои прабабушки, мама и папа, очень ждали его. Но они не дождались и умерли, а вот моя прабабушка дождалась», – поделилась правнучка красноармейца Юния Бойко.

Ей было пять, когда Иван ушел на фронт. Брата она не помнит. Но говорит – родители всегда думали о сыне не как о погибшем, а как о пропавшем.

«У нас портрет его на стене все время висел. А вот когда такое сообщили, это было невероятно. Позвонили и такое сказали. Конечно, я очень расстроилась. Сначала не понимала вообще, в чем дело. Спрашивают: «У вас был брат?». Я говорю: «Ну был. Погиб, пропал без вести», – рассказала сестра красноармейца Анна Исаченко.

Cолдат, покинувший дом 80 лет назад, вернулся на родину. Найденные вещи и землю с места гибели красноармейца поместят в капсулу. В крипте минского Храма Всех Святых станет на одну ячейку больше.