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Никто не забыт: останки красноармейца перезахоронили на родине в белорусской деревне
12.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
80 лет считался без вести пропавшим. Останки красноармейца Ивана Байдака перезахоронили на родине в белорусской деревне. Весной их обнаружили под Псковом российские поисковики. Корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко увидела, как отдали последние почести солдату.
С соблюдением всех воинских традиций бойца Великой Отечественной войны Ивана Байдака предают земле. Его нашли под Себежем в Псковской области. В июле 1941-го там проходили ожесточенные бои. Смертный медальон солдата помог поисковикам определить имя.
Иван Байдак родился в деревне Строчицы под Минском. На фронт ушел в начале войны. С тех пор семья не получала от него никаких вестей.
«Мои прабабушки, мама и папа, очень ждали его. Но они не дождались и умерли, а вот моя прабабушка дождалась», – поделилась правнучка красноармейца Юния Бойко.
Ей было пять, когда Иван ушел на фронт. Брата она не помнит. Но говорит – родители всегда думали о сыне не как о погибшем, а как о пропавшем.
Cолдат, покинувший дом 80 лет назад, вернулся на родину. Найденные вещи и землю с места гибели красноармейца поместят в капсулу. В крипте минского Храма Всех Святых станет на одну ячейку больше.
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Найденные вещи и землю с места гибели красноармейца поместят в капсулу. В крипте минского Храма Всех Святых станет на одну ячейку больше.
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