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Прогноз по валютам: подорожает или подешевеет доллар к середине июля
Источник материала: Myfin
– На прошедшей неделе на внешних рынках евро к доллару изменился незначительно. За неделю пара евро/доллар выросла с 1,1830 до 1,1850, или на 0,2%. Более заметным было падение
А вот к
В результате снижение валютной корзины вновь сменилось ее ростом, она подорожала за неделю на 0,76%. Это максимальный недельный рост корзины с конца мая.
Тенденция удорожания иностранных валют может быть продолжена. Причем вызвано это будет не столько привычным для нас возросшим спросом на валюту, сколько снижением ее предложения.
На начавшейся неделе
А
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