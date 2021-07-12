Прогноз по валютам: подорожает или подешевеет доллар к середине июля

Источник материала: Myfin



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– На прошедшей неделе на внешних рынках евро к доллару изменился незначительно. За неделю пара евро/доллар выросла с 1,1830 до 1,1850, или на 0,2%. Более заметным было падение российского рубля . За неделю доллар в России подорожал с 73,6 до 74,4 российского рубля, или на 1%. Евро вырос с 87,1 до 88,1 российского рубля, или на 1,2%.

А вот к белорусскому рублю подорожали сразу три иностранные валюты, включая подешевевший в мире российский рубль. Доллар за неделю вырос на 1,25%. Евро подорожал на 1,43%. Российский рубль подорожал на 0,21%.

В результате снижение валютной корзины вновь сменилось ее ростом, она подорожала за неделю на 0,76%. Это максимальный недельный рост корзины с конца мая.

Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба

Тенденция удорожания иностранных валют может быть продолжена. Причем вызвано это будет не столько привычным для нас возросшим спросом на валюту, сколько снижением ее предложения.

На начавшейся неделе доллар может подорожать до 2,61 белорусского рубля.

Евро может вырасти до 3,09 белорусского рубля.

А российский рубль может подорожать до 3,47 белорусского рубля за 100 российских.

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