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Литва отказала Беларуси в выдаче Тихановской

12.07.2021 08:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Литвы отказали режиму в Минске в выдаче Светланы Тихановской, посетовал генпрокурор Беларуси Андрей Швед в эфире ТВ в воскресенье.

"…пришли документы, уже официально могу подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче, но в них нет никакой мотивировки, на основании чего они нам отказали - то есть правовых оснований мы в этом не увидели", - заявил Швед.

Он напомнил, что Генпрокуратура "направила и направляет соответствующие документы" другим странам об экстрадиции оппозиционеров, в отношении которых власти завели дела.

«Пока реакции не наблюдаем», - утверждает Швед, похвалив при этом Россию.

"…очень хорошие результаты работы в этом направлении с российскими коллегами. Если есть правовые основания, такие лица нам выдаются в рамках законодательства", - сказал генпрокурор РБ.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти Литвы отказали режиму в Минске в выдаче Светланы Тихановской, посетовал генпрокурор Беларуси Андрей Швед в эфире ТВ в воскресенье.
 
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