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На 12 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

12.07.2021 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Погода продолжает бить рекорды.

Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
 
Температура во многих регионах Беларуси 12 июля поднимется до +30…+34 градусов , местами ожидается до +36 градусов. В Бресте, Гомеле и Гродно жара будет сопровождаться переменной облачностью и переменным ветром скоростью 3-8 м/с.
 
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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