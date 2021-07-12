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Доллар выше 2,6, белорусы скупают валюту, резервы снижаются: новости недели в видеообзоре Myfin.by
Источник материала: Myfin
00:32 Итоги торгов на БВФБ за неделю
00:51 Объем покупки валюты в июне
01:19 ЗВР Беларуси по итогам июня
01:48 Эксперт о росте курсов валют
02:40 Министерство по налогам и сборам обратило внимание на доходы белорусских блогеров
03:24 Витебская область ввела платный сбор за пересечение наземной границы
04:00 Резкий рост мировых цен на нефть
05:32 Рынок криптовалют за последнюю неделю
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На прошедшей неделе доллар в обменниках продавали больше чем за 2,6 рубля, белорусы скупали валюту, падали золотовалютные резервы, а налоговая заинтересовалась...
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