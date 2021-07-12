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Доллар выше 2,6, белорусы скупают валюту, резервы снижаются: новости недели в видеообзоре Myfin.by

12.07.2021 08:25 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Доллар выше 2,6, белорусы скупают валюту, резервы снижаются: новости недели в видеообзоре Myfin.by
Фото: Myfin.by

00:32 Итоги торгов на БВФБ за неделю

00:51 Объем покупки валюты в июне

01:19 ЗВР Беларуси по итогам июня

01:48 Эксперт о росте курсов валют

02:40 Министерство по налогам и сборам обратило внимание на доходы белорусских блогеров

03:24 Витебская область ввела платный сбор за пересечение наземной границы

04:00 Резкий рост мировых цен на нефть

05:32 Рынок криптовалют за последнюю неделю

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На прошедшей неделе доллар в обменниках продавали больше чем за 2,6 рубля, белорусы скупали валюту, падали золотовалютные резервы, а налоговая заинтересовалась...
 
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