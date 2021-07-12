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Журналиста Виталия Скрыля освободили через 72 часа после задержания

12.07.2021 08:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Через 72 часа после задержания освобожден витебский журналист Виталий Скрыль, сообщила Белорусская ассоциация журналистов. Он под подпиской о неразглашении материалов дела.

Журналиста Виталия Скрыля освободили через 72 часа после задержания

8 июля у Скрыля прошел обыск. Ранее правозащитники сообщали, что он проходит по ст. 369 Уголовного кодекса (оскорбление представителя власти), передает БелаПАН.

Обыски в редакциях негосударственных медиа и у журналистов продолжались два дня, 8 и 9 июля, и прекратились либо приостановились с наступлением выходных. В зоне интереса силовиков оказались «Наша ніва» (сайт NN.by, журнал «Наша гисторыя»), Intex-press (Барановичи), «Ганцавіцкі час», «Першы рэгіён» (Ганцевичи), «Информ-прогулка» (Лунинец), Media-Polesye (Пинск, Лунинец), Оrsha.eu, «Брестская газета», «Виртуальный Брест», «Сильные новости» (Гомель), Оnliner.by.

По всей стране 8 июля было задержано не менее 19 представителей медиасферы, а также общественных активистов. По истечении 72 часов некоторых отпустили, в том числе редактора оршанского регионального портала Оrsha.eu Игоря Казмерчака (подозревается по статье 218 УК — умышленное уничтожение либо повреждение имущества) и сотрудничающего с польским телеканалом «Белсат» (не имеет аккредитации на работу в Беларуси) фрилансера Дмитрия Лупача (Глубокое, задерживали в санатории, где он отдыхал).

В связи с последними событиями, опасаясь ареста, страну покинули несколько известных политических журналистов, в том числе Виталий Цыганков («Радыё Свабода»/(«Белсат»), Дмитрий Лукашук («Еврорадио»), Татьяна Коровенкова (БелаПАН).

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Через 72 часа после задержания освобожден витебский журналист Виталий Скрыль, сообщила Белорусская ассоциация журналистов. Он под подпиской о неразглашении...
 
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