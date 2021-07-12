ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва отказала в выдаче Тихановской

12.07.2021 08:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белорусские власти получили официальный отказ от Литвы на запрос о выдаче Светланы Тихановской, сообщил в эфире «Беларусь 1» генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

Литва отказала в выдаче Тихановской
Источник: t.me/tsikhanouskaya

«Мы принимаем все возможные правовые меры для того, чтобы эти преступники выдавались белорусскому правосудию. У нас очень хорошие результаты работы в этом направлении с российскими коллегами, за что мы им очень благодарны. Если есть правовые основания, такие лица нам выдаются в рамках законодательства», — сказал Швед, отвечая на вопрос интервьюера о находящихся в Литве представителях белорусской оппозиции.

По его словам, они направили и направляют документы в другие страны. «Пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской», — заявил генпрокурор.

«Действительно, пришли документы, уже официально могу подтвердить об отказе Литвы в ее выдаче. Но в этом отказе нет никакой мотивировки, на основании чего они нам отказали, то есть правовых оснований мы в этом не увидели», — заявил Швед.

16 октября 2020 года Следственный комитет сообщил, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к !причинению вреда национальной безопасности». В отношении белорусского демократического лидера было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ или интернета).

2 апреля КГБ включил Тихановскую в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, на основании обвинения по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 25 лет, либо пожизненного заключения, либо смертной казни.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские власти получили официальный отказ от Литвы на запрос о выдаче Светланы Тихановской, сообщил в эфире «Беларусь 1» генеральный прокурор Беларуси Андрей...
 
Новости дня
Новости разные
 
На датэрміновых выбарах у Малдове лідзіруюць праэўрапейскія сілы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by