Литва отказала в выдаче Тихановской

Белорусские власти получили официальный отказ от Литвы на запрос о выдаче Светланы Тихановской, сообщил в эфире «Беларусь 1» генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.



Источник: t.me/tsikhanouskaya

«Мы принимаем все возможные правовые меры для того, чтобы эти преступники выдавались белорусскому правосудию. У нас очень хорошие результаты работы в этом направлении с российскими коллегами, за что мы им очень благодарны. Если есть правовые основания, такие лица нам выдаются в рамках законодательства», — сказал Швед, отвечая на вопрос интервьюера о находящихся в Литве представителях белорусской оппозиции.

По его словам, они направили и направляют документы в другие страны. «Пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской», — заявил генпрокурор.

«Действительно, пришли документы, уже официально могу подтвердить об отказе Литвы в ее выдаче. Но в этом отказе нет никакой мотивировки, на основании чего они нам отказали, то есть правовых оснований мы в этом не увидели», — заявил Швед.

16 октября 2020 года Следственный комитет сообщил, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к !причинению вреда национальной безопасности». В отношении белорусского демократического лидера было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ или интернета).

2 апреля КГБ включил Тихановскую в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, на основании обвинения по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 25 лет, либо пожизненного заключения, либо смертной казни.