В Минске женщина получила ожоги при розжиге мангала

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за прошедшие сутки зарегистрирован один пожар. Для оказания технической помощи спасатели выезжали 12 раз, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Так, вечером 11 июля на улице Покровской в частном домовладении пострадала женщина 1985 года рождения. При розжиге мангала на ней загорелась одежда. Пострадавшая получила ожоги шеи, обеих предплечий и кистей рук. Женщину доставили в больницу скорой медицинской помощи. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия.

В Брестской области мужчина пострадал при тушении костра. Случай произошел 11 июля около 06.00 в деревне Бульково. Мужчина оступился и получил ожоги.-0-