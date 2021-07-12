ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Участники массовой акции в Тбилиси потребовали отставки правительства

12.07.2021 08:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Несколько тысяч участников протестной акции на проспекте Руставели в центре Тбилиси в воскресенье, 11 июля, потребовали отставки правительство Грузии во главе с Ираклием Гарибашвили.

Акция под лозунгом "Система убивает! Выходи за жизнь!" была организована после смерти оператора телекомпании "Пирвели" 37-летнего Лексо Лашкарава, жестоко избитого во время беспорядков 5 июля. В память о нем к парламенту принесли цветы и зажгли свечи. Участники акции считают, что правительство Гарибашвили виновно в попустительстве насилию в отношению журналистов, передает DW.

5 июля в Тбилиси были зафиксированы десятки фактов нападения на журналистов радикальными противниками ЛГБТ накануне запланированного, но так и не состоявшегося марша. Пострадали более 50 сотрудников СМИ.

На Лашкарава и его коллегу, журналистку Миранду Багатурия напали в офисе организации "Сирцхвилиа", он был госпитализирован с переломами костей лица. Спустя три дня после операции он покинул клинику, а утром в воскресенье его нашли мертвым. По обвинению в нападении на Лашкарава и Багатурия задержаны четверо человек. Журналисты утверждают, что на самом деле нападавших было около 20, и всех их полиция установила, но не задержала.

Премьер-министр Гарибашвили выразил соболезнования семье и коллегам Лашкаравы и пообещал полноценное расследование причин его смерти. "Это невероятная трагедия", - написал он в своем аккаунте в Facebook.

Ранее, напоминают журналисты, Гарибашвили высказался против проведения марша ЛГБТ, назвав его "неприемлемым для значительной части грузинского общества".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько тысяч участников протестной акции на проспекте Руставели в центре Тбилиси в воскресенье, 11 июля, потребовали отставки правительство Грузии во главе с...
 
Новости дня
Новости разные
 
День апостолов Петра и Павла празднуем 12 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by